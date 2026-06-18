紐約時報《特朗普輸掉了這場戰爭》 　為什麼美國能打卻不能贏？

美國和伊朗諒解備忘錄，白宮6月17日正式對外公布了。諒解備忘錄正式文本，跟伊朗媒體之前披露的內容大部分是一樣的，細節有一些出入而已。從備忘錄內容看，簡單來說，特朗普這仗打了半天，結果成了，為了讓戰前本就是開放的霍爾木茲海峽重新開放，許諾了包括3000億美元重建計劃，解除制裁、解凍資產。美國這完全就是投降，哪怕是詐降，那也是投降。這108天不但打了個寂寞，還暴露了美國的弱點。



美國的妥協，應該說是在意料之中的。但這個程度，美國社會一片驚呼：想到美國會做出讓步，沒想到美國做出的讓步這麼多。幾乎所有美國媒體，口徑都類似：「美國輸了」。《紐約時報》社論大標題就是「特朗普總統輸掉了這場戰爭」。

文章說，特朗普發動這場戰爭犯下了嚴重錯誤，「他魯莽行事，公然藐視法律，美國在軍事、外交和經濟方面都因此而實力削弱，並將在未來數年為此付出戰略代價。」一也感嘆，伊朗得到那麼多，美國得到那麼少，「讓人驚訝」。

美國《紐約時報》6月15日社論大標題就是「特朗普總統輸掉了這場戰爭」。（網頁截圖）

是的，美伊雙方簽了備忘錄，但從目前情況看，這備忘錄很難執行，60天談判期也很難談出結果，達成真正協議。不說別的，備忘錄第一條就很難執行。

「伊朗、美國及其在本次戰爭中的盟友，通過簽署本諒解備忘錄，宣佈在包括黎巴嫩在內的所有戰線立即並永久停止軍事行動，並承諾今後不再相互發動任何戰爭或軍事行動，不再相互使用或威脅使用武力，並保障黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認永久性結束所有戰線戰爭，尤其是黎巴嫩，以及本條所涉其他內容。」

但當地時間17日晚間，以色列國防軍表示，不久前其空襲並摧毀了一處真主黨火箭彈發射陣地。以軍稱該陣地早些時候被用來向黎南部的以色列軍隊發射火箭彈。消息稱，以色列當天對黎南部納巴泰耶地區發動空襲和炮擊。

據了解，以軍空襲了納巴泰耶兩處城鎮，並對其中一處城鎮實施持續猛烈炮擊。伊朗方面也又開始警告以色列：「如果以色列不停止其在黎巴嫩南部的侵略和挑釁行為，那麼它將不得不等待「伊朗強大武裝力量的嚴厲回應」。足可見，主要有以色列這個不安定因素在，就會不斷搞事情破壞談判。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

實際上，開戰伊始，從結構上預測到了這樣的結果。

其一，美國不可能在短期內憑藉高強度打擊，畢其功於一役，解決伊朗問題。

其二，雙方要麼降低烈度，長期拖延，要麼談判；

其三，在第三方斡旋下進入談判後，最後通牒，有限打擊，海峽封鎖等都服務於談判，以謀求拿到更好的籌碼；其四，談判不會一帆風順達成大協議，很可能是在多次拉扯和局部衝突後，達成階段性協議。伊朗不會完全棄核，這是其底線，但會做出一定讓步，美國則以軍事和經濟上的鬆動為交換。

2026年6月17日，伊媒釋出伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）簽署美伊諒解備忘錄的照片。（X@Iran_in_India）

說白了，問題就是為什麼美國能打卻不能贏？美國雖然擁有碾壓伊朗的強大軍力，但伊朗有着不對稱的結構優勢，所謂光腳不怕穿鞋的。首先是目標不對稱。美國這輪要的是什麼？不是要伊朗讓步，是整套結構改造——拆核計劃、拆導彈工業、拆代理網，最好把政權也換了。濃縮鈾要「歸零」、要外運到別國，導彈和代理人一併解決。

但伊朗的目標一直很簡單，只要政權不垮，核能力保留，代理網還在，熬過去就算贏。一方要掀桌，一方坐穩就行，低目標天然有無賴韌性。

其次是手段不對稱。美以的牌集中在可見的強力手段上：軍事打擊與經濟制裁，打的也確實很猛，一周炸了2000多個目標，幾乎消滅了伊朗的海軍。但伊朗不與美以對打，而是用低成本的彈道導彈打擊以色列、中東的美軍基地和盟友設施，用小無人機消耗美以的防空和防禦資源，黎巴嫩的真主黨在以色列北部牽制，也門胡塞武裝則威脅紅海與曼德海峽。

2026年6月15日，從阿曼穆桑代姆眺望霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

伊朗一發導彈或一架無人機只要幾萬美元，愛國者PAC-2攔截彈單枚高達400多萬美元。這輪中東戰區略估計，美軍日燒3–5億美元。

最要命的是，伊朗挾霍爾木茲海峽以令全球。海峽被封鎖近4個月，布倫特原油最高衝到接近120美元，美國國內的汽油也應聲而漲。美軍能擊沉數十艘伊朗艦艇，但炸不完胡塞的山地發射架、炸不掉真主黨的隧道、也替以色列擋不完從2000公里外飛過來的彈道導彈。而霍爾木茲海峽，美軍也沒法讓其重開，只能在外面再加一道封鎖。

特朗普在法國梵爾賽宮簽署跟伊朗停火的諒解備忘錄：

最讓特朗普頭疼的是時間。今年11月就要中期選舉。特朗普要守住兩院，但民意調查的數據卻一天天往下掉。5月份CPI已經到了4.2%，能源和食品漲價給百姓帶來了真實的痛感。核心CPI也達2.9%，市場已不再預期聯儲局年內降息，年底前甚至可能加息。特朗普主要是靠經濟議題上台的，如果通脹炸了，聯儲局加息了，現實和敘事都不好打圓場了。而伊朗那邊已被制裁了40多年，債多不愁，基線低，期望更低，「可以慢慢地耗着」。

這三大不對稱結構，是美國靠斬首行動也好，靠極限施壓也好，靠談判技巧也好，都無法改變的。

2026年6月17日，法國總統馬克龍與夫人在巴黎附近的凡爾賽宮舉行晚宴，與美國總統特朗普一同紀念美國獨立250週年。（Reuters）

其實，美國現在最大的問題已不在戰場上，而在新聞發布會上。特朗普政府必須把階段性協議包裝成勝利敘事，以回應外界質疑：打這一仗到底得到了什麼？特別要解釋，與戰前談判的差距在哪裏？然而，現在美國的讓步比想象的還要多，要包裝成功也並不是那麼容易。

在兩黨政治趨於極化的今天，民主黨本就無風也要掀起三尺浪，又怎麼會輕易放過這個機會？中期選舉快要來到，選民可能連伊朗在地圖的具體位置，卻知道加滿一升油要多花多少錢，知道超市價目表又變了多少。

再看另一面，從越南到伊拉克和阿富汗，美國都是深陷泥潭多年最後才撤出。但伊朗這次反轉太快、太戲劇性。美軍開局絕對壓制，短短111天後卻成了先讓步的一方。絕對軍事優勢沒換來任何戰略成果，會發出強烈的信號。

這一次，美國的弱點已經暴露，即損失承受能力有限，防禦不對稱打擊能力有限，而且作戰成本高昂。以後，不但對手會充分利用這些弱點，盟友也會擔心美國的安全承諾。這對美國帝國的聲譽和威懾力而言，都不是好消息。