美國長島連環殺手隱匿20年因Pizza上DNA落網　判囚終身

美國紐約長島（Long Island）的吉爾戈海灘（Gilgo Beach）2010至2011年間，先後發現11具人類遺骸，死者包括多名性工作者，成為連環殺人懸案。直至2023年，警方憑藉Pizza餅邊DNA拘捕了疑兇霍伊爾曼（Rex Heuermann）。現年62歲的霍伊爾曼於周三（6月17日）終被判處多項終身監禁、刑期全部連續執行，為案件畫上句號。



早在2010年，當地警方為尋找24歲失蹤女子吉爾伯特（Shannan Gilbert），意外在吉爾戈海灘（Gilgo Beach）找到11具遺體，包括吉爾伯特和另外8名女性、1名男性以及1名幼兒。不過，檢察官表示，暫時未有證據顯示11具屍體均全部有關聯，又稱霍伊爾曼以性工作者為目標，在17年的時間裏將她們殺害並棄屍於吉爾戈海灘附近。

霍伊爾曼犯案手法極之殘忍，部分死者被姦殺肢解。2003年失蹤、當年20歲的泰勒（Jessica Taylor）被斬首，雙臂也被從軀幹上砍下。2000年遇害的麥克（Valerie Mack）同樣被斬首，雙手被砍斷，一條腿也被切斷。

2026年6月17日，長島連環殺手霍伊爾曼（Rex Heuermann）出席美國紐約薩福克縣法院。（Reuters）

受害家屬稱，因受害者多為性工作者，警方未在一開始就全力調查，並質疑破案時間竟長達二十餘年。據BBC報道，當地警局最初未讓聯邦調查人員參與調查，調查負責人還捲入妨礙司法公正醜聞。

直至2022年當地警方組建聯邦與地方聯合專案組，結合目擊者車型、外貌線索，搭配披薩盒DNA證據，於2023年逮捕霍伊爾曼。BBC又指，警方採取行動幾周內就抓獲了兇手，暗示當初辦案存在疏漏。

霍伊爾曼（Rex Heuermann）承認殺害的八名女子身份。

今年4月8日，職業為建築師的霍伊爾曼認罪，承認在1993年至2010年間，殺害8名女子，並將部分受害者肢解，隨後將屍體放於粗麻布包裹，丟棄至長島偏僻海灘。

庭審上，多名受害者家屬當庭控訴兇手暴行，細數親人離世帶來的終生創傷，字字泣血、情緒激動。法官痛斥霍伊爾曼卑劣懦弱，當庭下令「把他弄出去」（Get him out of here），引得庭內歡呼。

2026年6月17日，在美國紐約萨福克县法院，法官Tim Mazzei在長島連環殺手霍伊爾曼（Rex Heuermann）量刑聽證會上，宣讀受害者陳述時，情緒激動不禁落淚。（Reuters）

霍伊爾曼當庭坦言認罪已毫無意義，並表示心存悔意，其律師表示，認罪是為避免家屬承受庭審帶來的再次傷害。檢方亦表示，希望受害者家屬得以釋懷療傷，迎來新生。