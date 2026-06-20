國際難民日：宣明會研究報告指55%家庭陷嚴重糧食不安全

身處脆弱環境的一群，飽受天災、戰火，以及極端天氣蹂躪致糧食供應受威脅，加上國際人道救援資助於2025年底減少40%，導致全球被迫流離失所家庭和寄居社區家庭中超過72%的需求未獲滿足。對於佔所有難民41%的兒童而言，這往往意味著失去受教育的機會、面臨更高的童工與童婚風險。



撰文：世界宣明會

世界宣明會（宣明會）與世界糧食計劃署在6月20日國際難民日前夕發表2026年度難民研究。在人道援助資助被削減後，37%家庭的食物援助分配被削減。超過一半 (55%) 家庭正面臨嚴重糧食不安全，45.4%家庭在調查進行前的4星期前，其家庭成員一日一夜沒有進食。糧食不安全對兒童更是首當其衝，程度較嚴重的家庭，其兒童陷於乞討及童婚危機高出7倍。研究強調，家庭自力更生能力可保護兒童免於飢餓、早婚、輟學打工及家庭分離等風險，呼籲各國政府及非政府組織等支持。

根據聯合國糧食及農業組織《2026 Global Report on Food Crises》，指出2025年全球共2.66億、來自47個國家的人民正面臨緊急糧食不安全問題 (Acute food insecurity)，其中逾80%人持續在這個情況之中。

37%家庭食物援助分配遭削減 55%家庭陷嚴重糧食不安全

世界宣明會一直關注糧食短缺問題，以及關注置身脆弱環境人民的狀況。宣明會每年均進行難民研究，2026年度調查在2025年間進行，合共訪問來自8個國家 (孟加拉、布隆迪、查德共和國、哥倫比亞、剛果民主共和國、緬甸、南蘇丹及烏干達)、共約3,500名正經歷流離失所的市民 (當中3,494個家庭調查、32個聚焦小組討論及45個關鍵人物調查)，其中難民佔30%、寄居社區 (host communities) 佔36%、國內流離失所者 (Internal Displaced people) 佔20%、其他沒有國籍（或國籍不被承認＿及回國人口佔14%，了解他們在糧食安全、兒童保護、教育、精神健康、自力更生能力等的狀況。今年新增的自力更生能力調查，目的是了解提升流離失所人們自力更生能力，如何有助改善他們的情況。

2025年8月12日，聯合國世界糧食計劃署表示，緬甸若開邦中部地區無法負擔基本糧食需求的家庭數量已達到令人擔憂的水平。糧食計劃署正在努力為最脆弱的家庭提供支持，但由於資金短缺，4月份被迫停止了對全國超過100萬人的救生援助。 （X/ @WFP）

2026年度的調查發現，在過去12個月內，有54%受訪家庭有接受食物援助，但37%的食物援助分配被削減，其中緬甸大跌40%，剛果民主共和國跌38%。在資助削減下，糧食不安全問題出現警示級別危機。平均超過一半 (55%) 家庭正面臨嚴重糧食不安全，其中南蘇丹和剛果民主共和國更分別有93.2%及83.4%家庭面臨嚴重糧食不安全。整體而言有45.4%家庭在過去4星期，其家庭成員一日一夜沒有進食，當中南蘇丹和剛果民主共和國分別有91.5%及75.9%處於此狀況。

難民家庭57.6%面臨糧食不安全 兒童童婚危機高出7倍

在不同類型的受訪者中，難民家庭的情況更為嚴峻，糧食不安全危機比其他群組高出1.7倍，有57.6%面臨糧食不安全，至少一名家庭成員在過去4星期曾捱餓入睡；40.2%難民家庭在調查進行的24小時前只吃一餐或完全沒有進食。

援助削減令糧食不安全問題加劇，對處於脆弱環境的人民造成極大衝擊，兒童首當其衝。糧食不安全程度較嚴重的家庭，兒童除了陷入飢餓，更產生全方位的負面影響，包括保護風險及教育亦遭受中斷，陷入乞討、童婚、家庭分離、輟學等危機。當糧食不安全變得更嚴重，乞討和童婚的危機會高出7倍。

2024年1月22日，加沙走廊靠近埃及邊境的一處空地上，流離失所的巴勒斯坦人搭建臨時帳篷。圖為帳篷內的一處廁所。（Getty）

報告發現在受訪家庭中：

分別有22%及8% 兒童淪為童工及童婚

21% 上課不規律

11% 與父母分離

在困境中，不少受訪家庭努力自力更生，但處處碰壁。有49%家庭在過去3個月嘗試尋找工作機會，但僅45%的寄居社區家庭及37%難民家庭成功。研究發現，當中35%難民缺乏相關資訊及不熟悉程序，15%有語言障礙。

研究指，當家庭能夠實現自力更生時，兒童的福祉顯著改善：

乞討食物或金錢的機率降低56%

輟學打工的機率降低38%

童婚機率降低33%

家庭分離的機率降低31%

2026年3月8日，隨普黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，貝魯特有離家逃難民眾聚集。（Reuters）

報告呼籲各國政府、捐助者、聯合國機構、非政府組織、公民社會以及私人機構採取緊急行動：

保護難民權利，並擴大其在就業、教育、流動、社會保障及身份文件方面的可及性；

為綜合性人道援助項目提供充足且具質量的資金；

加強人道—發展—和平三方合作，促進自力更生與兒童福祉

世界宣明會倡議國際人道倡議、政策與夥伴關係高級總監（Senior Director of Humanitarian Advocacy, Policy, and Partnerships at World Vision International ) Amanda Rives指：「這場危機的規模，需要以果斷行動和充足的資金支持。各國政府和捐助者必須採取緊急行動，提供靈活的支持，使兒童及其家庭能夠從生存走向穩定和希望。」