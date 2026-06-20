國際難民日：宣明會研究報告指55%家庭陷嚴重糧食不安全
身處脆弱環境的一群，飽受天災、戰火，以及極端天氣蹂躪致糧食供應受威脅，加上國際人道救援資助於2025年底減少40%，導致全球被迫流離失所家庭和寄居社區家庭中超過72%的需求未獲滿足。對於佔所有難民41%的兒童而言，這往往意味著失去受教育的機會、面臨更高的童工與童婚風險。
撰文：世界宣明會
世界宣明會（宣明會）與世界糧食計劃署在6月20日國際難民日前夕發表2026年度難民研究。在人道援助資助被削減後，37%家庭的食物援助分配被削減。超過一半 (55%) 家庭正面臨嚴重糧食不安全，45.4%家庭在調查進行前的4星期前，其家庭成員一日一夜沒有進食。糧食不安全對兒童更是首當其衝，程度較嚴重的家庭，其兒童陷於乞討及童婚危機高出7倍。研究強調，家庭自力更生能力可保護兒童免於飢餓、早婚、輟學打工及家庭分離等風險，呼籲各國政府及非政府組織等支持。
根據聯合國糧食及農業組織《2026 Global Report on Food Crises》，指出2025年全球共2.66億、來自47個國家的人民正面臨緊急糧食不安全問題 (Acute food insecurity)，其中逾80%人持續在這個情況之中。
37%家庭食物援助分配遭削減 55%家庭陷嚴重糧食不安全
世界宣明會一直關注糧食短缺問題，以及關注置身脆弱環境人民的狀況。宣明會每年均進行難民研究，2026年度調查在2025年間進行，合共訪問來自8個國家 (孟加拉、布隆迪、查德共和國、哥倫比亞、剛果民主共和國、緬甸、南蘇丹及烏干達)、共約3,500名正經歷流離失所的市民 (當中3,494個家庭調查、32個聚焦小組討論及45個關鍵人物調查)，其中難民佔30%、寄居社區 (host communities) 佔36%、國內流離失所者 (Internal Displaced people) 佔20%、其他沒有國籍（或國籍不被承認＿及回國人口佔14%，了解他們在糧食安全、兒童保護、教育、精神健康、自力更生能力等的狀況。今年新增的自力更生能力調查，目的是了解提升流離失所人們自力更生能力，如何有助改善他們的情況。
2026年度的調查發現，在過去12個月內，有54%受訪家庭有接受食物援助，但37%的食物援助分配被削減，其中緬甸大跌40%，剛果民主共和國跌38%。在資助削減下，糧食不安全問題出現警示級別危機。平均超過一半 (55%) 家庭正面臨嚴重糧食不安全，其中南蘇丹和剛果民主共和國更分別有93.2%及83.4%家庭面臨嚴重糧食不安全。整體而言有45.4%家庭在過去4星期，其家庭成員一日一夜沒有進食，當中南蘇丹和剛果民主共和國分別有91.5%及75.9%處於此狀況。
難民家庭57.6%面臨糧食不安全 兒童童婚危機高出7倍
在不同類型的受訪者中，難民家庭的情況更為嚴峻，糧食不安全危機比其他群組高出1.7倍，有57.6%面臨糧食不安全，至少一名家庭成員在過去4星期曾捱餓入睡；40.2%難民家庭在調查進行的24小時前只吃一餐或完全沒有進食。
援助削減令糧食不安全問題加劇，對處於脆弱環境的人民造成極大衝擊，兒童首當其衝。糧食不安全程度較嚴重的家庭，兒童除了陷入飢餓，更產生全方位的負面影響，包括保護風險及教育亦遭受中斷，陷入乞討、童婚、家庭分離、輟學等危機。當糧食不安全變得更嚴重，乞討和童婚的危機會高出7倍。
報告發現在受訪家庭中：
分別有22%及8% 兒童淪為童工及童婚
21% 上課不規律
11% 與父母分離
在困境中，不少受訪家庭努力自力更生，但處處碰壁。有49%家庭在過去3個月嘗試尋找工作機會，但僅45%的寄居社區家庭及37%難民家庭成功。研究發現，當中35%難民缺乏相關資訊及不熟悉程序，15%有語言障礙。
研究指，當家庭能夠實現自力更生時，兒童的福祉顯著改善：
乞討食物或金錢的機率降低56%
輟學打工的機率降低38%
童婚機率降低33%
家庭分離的機率降低31%
報告呼籲各國政府、捐助者、聯合國機構、非政府組織、公民社會以及私人機構採取緊急行動：
保護難民權利，並擴大其在就業、教育、流動、社會保障及身份文件方面的可及性；
為綜合性人道援助項目提供充足且具質量的資金；
加強人道—發展—和平三方合作，促進自力更生與兒童福祉
世界宣明會倡議國際人道倡議、政策與夥伴關係高級總監（Senior Director of Humanitarian Advocacy, Policy, and Partnerships at World Vision International ) Amanda Rives指：「這場危機的規模，需要以果斷行動和充足的資金支持。各國政府和捐助者必須採取緊急行動，提供靈活的支持，使兒童及其家庭能夠從生存走向穩定和希望。」