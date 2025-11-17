英國擬收緊庇護政策　難民申請永居門檻延長至20年

在非法移民問題日益嚴重下，英國工黨政府表示，將於17日公布庇護政策的全面改革，包括將尋求庇護者獲得永久居留權的等待期延長到20年，被形容為歐洲國家中最嚴格。內政部長馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，庇護制度「已經失控，給社區帶來了巨大壓力」，英國將終結庇護尋求者的黃金門票。



內政部長馬曼婷（Shabana Mahmood）預計於11月17日公佈更多改革細節。（Reuters）

根據目前制度，獲得難民身分的人經5年保護期後，可申請永久居留權，最終取得英國公民身分。而在新的改革方案下，難民身分的保護期將縮短為30個月，之後會被「定期審視」，每兩年半續簽一次，而最終獲得永久居留權的道路將延長至20年。 此外，難民在受保護期間，一旦被認定其來源地已無安全疑慮，難民有可能被強制遣返，據指此舉是仿效丹麥曾備爭議的制度。

當局亦會取消或縮減針對難民的福利援助，尤其是那些有權工作，但選擇不工作的求庇者，將不再獲得福利金。英國內政部稱，這項提案是「當代最大規模的庇護政策改革」。當被問及烏克蘭人是否也受到新制度的影響時，馬曼婷予以肯定，指一旦俄烏戰事結束，烏克蘭民眾也將面臨返國。

今年以來，已有超過3.9萬名偷渡者冒險橫跨英倫海峽，最終抵達英國，其中多數為逃離戰事。 隨著英國民眾對移民議題不滿情緒高漲，早前有民調顯示，反對移民的英國改革黨（Reform UK）支持度急升，迫使工黨應對以挽救民望。