盲眼緬甸難民獲釋後凍死紐約州街頭　市長斥邊境部門失職

一名幾乎完全失明、不諳英語的緬甸難民2月24日在美國紐約州水牛城（Buffalo，又譯布法羅市）被發現凍死街頭。此前他剛從聯邦移民拘留獲釋，並被美國海關與邊境保護局（CBP）人員送至一家已關閉的咖啡店外。



56歲的羅興亞難民阿拉姆（Nurul Amin Shah Alam）被發現死亡的地點，距離他被CBP釋放的地點約9.7公里。據水牛城警方稱，他於2月19日被CBP送至一家Tim Horton's咖啡店門前，當時夜間氣溫約36℉（約2.2℃）。

監控畫面顯示他在店外行走但未進入，該店已於當晚7時關門。國土安全部（DHS）聲稱，該地點較邊防站「更靠近其住所」，且是「溫暖安全的位置」，當事人獲釋時「未顯示痛苦、行動障礙或需特殊協助的跡象」。

阿拉姆的家人表示未獲通知其獲釋地點。其子費薩爾（Mohamad Faisal）向路透社透露，父親去年因持窗簾桿當拐杖、未能聽懂警方指令而遭逮捕，後達成認罪協議獲保釋。

緬甸羅興亞難民阿拉姆（Nurul Amin Shah Alam）被執法人員釋放後凍死街頭，其家人在3月1日的記者會上痛哭。（Reuters）

水牛城市長瑞安（Sean Ryan）斥責邊防部門「不知自己在做什麼」，要求徹查此事。批評邊防巡邏隊、DHS及移民與海關執法局（ICE）毫無原則地對待這名「困惑迷失、不說英語的殘障者」。

CBP因其難民身份無法依法遣返而釋放他。紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示正「審查法律選項」，指阿拉姆為逃離種族滅絕而來美尋求安全，卻遭此悲劇。