無國界醫生2025年攝影集：為全球戰爭、天災苦難作見證

攝影的意義何在？對無國界醫生而言，攝影關乎「見證」（témoignage），這一詞來自法文，可被譯成「目擊、作證」，即願意大聲說出我們眼前發生的事，亦是組織在全球工作近55年來秉承的一個重要宗旨。



現在，無國界醫生持續在全球逾70個國家及地區工作，若然缺乏「見證」，每一場人道災難，每一次流離失所，連同世上無數人正承受戰爭、天災、疫病所帶來的苦難，將無法帶到大眾眼前，被大眾所認知。



無國界醫生不僅提供醫療援助，更致力揭露苦難根源、倡導變革，其中攝影便是重要媒介，分享救援人員與受助者的不同故事。每年年底，無國界醫生都會挑選一系列具代表性的照片，不盡是追求構圖漂亮，更在乎呈現危機下的實況。就讓我們一同回顧2025年的各個重要時刻，為我們的救援工作留下見證。



一月

墨西哥：一名男子攀上貨運列車，這是中美洲遷徙路線上人們常用的方式，從南美洲前往美墨邊境。美國新政府近期宣佈的移民政策，令沿途數十萬人陷入前路未卜的險境中，而無國界醫生在墨西哥的團隊已目睹這些政治措施對人們心理健康造成的影響。© MSF

二月

尼日利亞: 祖爾米綜合醫院（Zurmi General hospital）的太陽能板俯瞰圖。太陽能板不僅減少醫院對燃料的依賴及碳足跡，亦顯著降低醫院範圍的噪音，改善病人及員工的身心健康。 ©Isaac Buay/MSF

三月

海地: 在無國界醫生位於泰巴爾（Tabarre）的醫院，物理治療師正在為一名燒傷病人進行手部復健。©MSF/Marx Stanley Leeville

四月

烏克蘭： 在無國界醫生位於烏克蘭文尼察（Vinnytsia）的心理支援中心，心理治療師洪查魯克（ Liudmyla Honcharuk ）探訪 10 歲的波琳娜（Polina），她與家人已在流離失所者中心生活三年。波琳娜最近發生嚴重意外，導致脊椎壓縮性骨折，需臥床兩個月。戰爭創傷與身體限制令她心理狀況脆弱，無國界醫生的治療師正協助她康復。這場創傷不僅影響她，戰爭陰影不散的現實也深深衝擊她整個家庭。©Caroline Thirion

五月

蘇丹：法希爾郊外的扎姆扎姆（Zamzam）營地遭受攻擊，數以萬計的蘇丹民眾逃到60公里以外的泰維萊（Tawila）。© Jérôme Tubiana

六月

孟加拉：在無國界醫生在孟加拉賈姆托利（Jamtoli）的基層醫療護理中心，助產士薩爾敏（Sabrina Sarmeen）抱着剛出生一天的嬰兒阿拉（ Sowkat Ara）。©Ante Bussmann/MSF

七月

巴勒斯坦佔領區：在加沙內特扎里姆（ Netzarim ）一個加沙人道基金會物資分發點，一名男士冒生命危險在混亂中捧着物資離開。這些分發點坐落由以軍全面控制的地區，並由美國私人武裝承辦商提供所謂的「保護」，已淪為致命陷阱。©MSF

八月

剛果民共和國：在魯丘魯（Rutshuru）綜合醫院，外科醫生正在為一名年輕的槍傷病人止血。© Sam Bradpiece/MSF

九月

乍得：民眾聚集在乍得庫夫隆（Koufroun）的緊急健康中心外，排隊接種霍亂疫苗。©Léa Gillabert/MSF

十月

巴勒斯坦佔領區：群眾聚集在納賽爾醫院（Nasser hospital）外，目送卡拉達亞的遺體被送上救護車，準備前往墓地舉行葬禮。他加入組織18年，任職加沙的物理治療活動經理，與同事哈耶克同在候車上班時遭以軍襲擊身亡。自2023年10月加沙戰爭爆發以來，組織已有 15 名同事被殺害。©Nour Alsaqqa/MSF

十一月

地中海：無國界醫生團隊在新搜救船 Oyvon上，將一艘橡膠艇上的 27 名遇險者安全救起，並於翌日早上在意大利蘭佩杜薩（Lampedusa）島完成登岸。 ©MSF

十二月

斯里蘭卡：無國界醫生在斯里蘭卡緊急項目統籌克羅夫特（David Croft） 及南亞物流經理沙阿（Gouher Shah），於斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）接收組織貨機運抵的救援物資。

該批物資包括 1,000個禦寒帳篷及1,000張高強度塑料帆布。組織將這些帳篷移交予斯里蘭卡災害管理中心，為受氣旋迪特瓦（Ditwah）影響而流離失所的家庭，尤其身處寒冷地區的家庭，提供安全、保暖及耐用的棲身處。©MSF

結語：踏入2026年，儘管挑戰重重，無國界醫生的團隊始終致力將緊急醫療護理送到最需要的地方，不論是在遷徙路途上、天災災區、疫病爆發之處，還是戰火前線、被有系統排拒於醫療護理外的人群棲身的地方。以上影像呈現了組織援助的人們及員工所經歷的關鍵時刻與堅韌身影。這些影像提醒我們，見證不只是記錄苦難，更是建立人與人之間的連繫。

