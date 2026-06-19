美國防長斥部分盟友伊朗戰爭不幫忙　半年內評估歐洲駐軍規模

美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）宣布，五角大樓將在未來六個月內，評估美國在歐洲的軍力部署。華府正向歐洲盟友施壓，要他們負起更多防務責任。



赫格塞思周四（6月18日）在布魯塞爾舉行的北約防長會議上說：「這將是一次真正的評估。目的是為了確保北約朝着由歐洲主導、承擔保衛歐洲主要責任的方向，快速且不可逆轉地前進。」

2026年6月18日，比利時布魯塞爾，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在北約總部舉行的北約防長會議當日握手。（Reuters）

他說，此舉也旨在確保美軍在歐洲的「准入、駐紮和飛越權得到明確界定和保障」。美國與伊朗爆發戰爭期間，一些歐洲國家限制美軍使用基地和領空。

赫格塞斯說：「這太可恥了。這些盟友把美國的兒女，我們的兒女，置於危險之中……這說不過去。」

北約峰會將於7月召開，美國正加大施壓力度，確保盟友們兌現去年作出的大幅增加防務開支的承諾。赫格塞斯說，未來華府支付的北約組織運行費用，將「取決於」盟友是否達到防務開支目標。

他說：「如果其他盟友不趕緊增加開支，我們分攤的費用也會減少。」美國今年將支付約7.9億美元（約61.9億港元）。

美國5月通知北約盟友，決定大幅削減危機情況下可供北約調用的軍事力量，包括戰略轟炸機、戰鬥機、驅逐艦、潛艇和空中加油機等關鍵資產。

2026年6月18日，比利時布魯塞爾，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）在北約總部舉行的防長會議當天接受媒體採訪。（Reuters）

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）周四呼籲美國更好地協調在歐洲削減軍力的計劃，以防止歐洲大陸爆發武裝衝突時陷入孤立無援。他在北約防長會議召開前說：「現在關鍵的問題是制定路線圖，協調各個步驟……目前還沒決定由誰來接手美國負責的任務。」

據報道，美國擬將可供北約調用的戰略轟炸機數量減少30%（歐洲國家沒有這種轟炸機），戰鬥機數量減三分之一，不再提供偵察無人機和攻擊無人機，海軍艦艇數量減半。

北約核計劃小組周四發布聲明說，北約同意對其核能力進行現代化改造，並加強核規劃能力。除法國外，所有北約盟國都是核計劃小組的成員，該小組是北約內部協調核威懾政策的機構。

2026年6月18日，比利時布魯塞爾，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在北約總部舉行的北約國防部長會議當日接受媒體採訪。（Reuters）

聲明說，與會防長們重申，戰略核力量仍是北約安全的最高保障，也是北約延伸威懾架構的基石。

本文獲《聯合早報》授權轉載

