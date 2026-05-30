香格里拉對話｜赫格塞斯警告盟友　「美國資助防務的時代已結束」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）警告盟友，美國資助富裕國家防務的時代已經結束了，美國需要的是夥伴，而不是保護國，美國組建的聯盟是基於共同責任而非依賴。



赫格塞斯星期六（5月30日）上午在第23屆香格里拉對話發表演講時說：「對於那些認為自己可以繼續免費享用美國納稅人慷慨付出的人，現在聽好了，這樣的日子已經結束。那些拒絕加大承擔、不願在我們的集體防務中承擔分內責任的盟友，會發現我們的做法已經清楚轉變。」

他進一步闡明，這就是「分攤責任的本質」，「當今世界是殘酷無情的，這就是為什麼這條大膽的道路是必然的戰略。 我們對我們的人民負有責任，去塑造接下來的世界格局。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月30日在第23屆香格里拉對話演講中，特別點出日本、韓國等國近年主動增加國防開支提升軍力，協助分擔責任。圖為出席同一場合的日本防衛大臣小泉進次郎。（Reuters）

赫格塞斯在演講中特別點出日本、韓國、澳洲和東南亞多國如菲律賓、馬來西亞和印尼近年主動增加國防開支提升軍力，協助分擔責任。

他說：「對於那些迎接挑戰、像真正的夥伴一樣承擔起責任的國家，他們獲得的利益將是顯而易見的。我們將優先與模範盟友合作——即那些最有能力、保持清醒頭腦並隨時準備捍衛自身國家利益的國家。對於這些國家，我們將把他們移到最前列：加快武器銷售、深化工業基地合作、擴大情報共用等等。 這些舉措將使許多國家受益。」

本文獲《聯合早報》授權刊載

