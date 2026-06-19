穆傑塔巴：對美伊備忘錄持不同意見　獲總統承諾維護利益後批准

伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）6月18日（周四）表示，儘管他對美伊諒解備忘錄持不同意見，但仍在獲得總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）關於維護伊朗權利及「抵抗陣線（Resistance Front）」利益的承諾後，批准備忘錄的簽署。



綜合外媒報道，穆傑塔巴在致伊朗全國人民的書面聲明中表示，佩澤希齊揚作為最高國家安全委員會主席，將承擔起確保協議能維護伊朗利益的責任，並承諾如果美國提出「過分要求」，伊朗絕不會妥協。

2026年6月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）展示已簽署的美伊諒解備忘錄。（Reuters）

據路透社報道，當談到下一階段的外交努力時，穆傑塔巴表示，未來與美國的談判將以面對面的形式進行。但他強調，面對面談判並不代表接受「敵人的立場」。

2026年5月8日，伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫額，橫額上印有伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（Reuters）

這是穆傑塔巴首次就諒解備忘錄發表公開評論，表明他有條件地支持該協議，同時強調伊朗希望在談判推進過程中，確保其國家權利和利益得到保障。