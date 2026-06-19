穆傑塔巴：對美伊備忘錄持不同意見 獲總統承諾維護利益後批准
撰文：張涵語
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伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）6月18日（周四）表示，儘管他對美伊諒解備忘錄持不同意見，但仍在獲得總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）關於維護伊朗權利及「抵抗陣線（Resistance Front）」利益的承諾後，批准備忘錄的簽署。
綜合外媒報道，穆傑塔巴在致伊朗全國人民的書面聲明中表示，佩澤希齊揚作為最高國家安全委員會主席，將承擔起確保協議能維護伊朗利益的責任，並承諾如果美國提出「過分要求」，伊朗絕不會妥協。
據路透社報道，當談到下一階段的外交努力時，穆傑塔巴表示，未來與美國的談判將以面對面的形式進行。但他強調，面對面談判並不代表接受「敵人的立場」。
這是穆傑塔巴首次就諒解備忘錄發表公開評論，表明他有條件地支持該協議，同時強調伊朗希望在談判推進過程中，確保其國家權利和利益得到保障。
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