特朗普為美伊協議辯護　稱美股創新高油價正急跌　譏批評人士愚蠢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月17日簽署美伊諒解備忘錄，對於外界的質疑聲音，特朗普猛烈抨擊對協議的批評，稱那些認為他對德黑蘭不夠強硬的人要么是「嫉妒的，要么是壞人，要么是愚蠢的」。



特朗普在網上發文反擊外界對美伊協議的質疑：

2026年6月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文反駁外界對美伊協議質疑的聲音。（Truthsocial@realDonaldTrump）

就在美國和伊朗總統簽署了一份包含14項條款的諒解備忘錄後不久，特朗普發表了上述評論。該備忘錄旨在延長停火期限，包括在黎巴嫩的停火，並重新開放霍爾木茲海峽。

根據該協議，雙方承諾在未來60日內繼續進行談判，以達成最終協議。協議內容包括一項價值3000億美元的伊朗重建計劃，以及取消美國對伊朗「所有形式」的制裁。

該協議促使部分人士認為，其條款似乎增強了德黑蘭的談判籌碼。

特朗普發文表示：「這些傻瓜，認為我對伊朗不夠強硬，而股市剛剛創下歷史新高，油價正在急跌，他們要么是嫉妒，要么是壞人，要么是愚蠢。」

特朗普其後又發文指：「石油供應充足，伊朗永遠不可能擁有核武（世界將安全無虞！），股市一片繁榮，就業人數屢創新高，物價持續下跌（物價親民！）。我們的國家比以往任何時候都更加強大、安全和受人尊敬。」

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump，中）出席由法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）夫婦主持的晚宴。（Reuters）

據美媒CNBC報道，美國股市近期再創新高，受伊朗和平協議消息的影響，而油價雖然有所下跌，但仍遠高於戰前水平。