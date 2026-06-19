美參議員批美伊協議「丟人現眼」：數十年來最嚴重外交政策失誤

隨着簽署後的美伊諒解備忘錄副本在國會山莊傳閱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）為結束伊朗戰爭所達成的臨時協議，遭到部分共和黨同僚的猛烈批評。共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）將備忘錄稱為「數十年來最嚴重的外交政策失誤」。民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）則認為協議「丟人現眼」（What an embarassment）。



據路透社報道，共和黨議員一向對總統展現忠誠，但隨着伊朗衝突損害共和黨11月中期選舉的選情，共和黨成員也發出罕見的批評。

對該備忘錄最嚴厲的一些批評，集中在特朗普政府已同意解凍伊朗資產、允許設立一個規模達3千億美元的私人基金來帶動對伊朗的投資，並放寬制裁等方面上。

其中，共和黨參議員卡西迪在X平台發文砲轟備忘錄，稱「伊朗的核野心並未受到遏制，他們已經意識到威脅霍爾木茲海峽是有效的，而且未來無疑會繼續利用這一點。如今，伊朗可以根據這項協議建造全新的基礎設施。」

特朗普的盟友，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）對備忘錄深感不滿。

他認為：「把數十億美元交給那些想要謀害我們的神權瘋子，這可不是什麼好主意。我認為，不幸的是，總統在這筆交易上聽取了錯誤的建議。」