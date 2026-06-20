泰國17歲少女慘死　垃圾車一壓「掉出腐屍」　16歲男友吃醋動殺機

泰國羅勇府（Rayong）發生一宗驚悚情殺案！一名垃圾收集員在例行清理垃圾時，驚覺垃圾袋在壓縮機內被絞碎，隨後竟然掉出一具「高度腐爛、有明顯紋身」的長髮女屍。



警方獲報後展開追查，確認死者為失蹤多日的17歲少女。令人毛骨悚然的是，兇手竟是她年僅16歲的小男友，他因不滿女友在網路上跟其他男人「曖昧互動」，憤而動手將其殘忍刺殺並棄屍。

泰國羅勇府一輛垃圾車在絞碎一垃圾袋時掉出高度腐爛的17歲少女屍體，調查發現兇生為其年僅16歲的男友。（Facebook@news3rayong）

垃圾車「壓縮機」絞碎屍袋 驚悚女屍瞬間掉出（慎入）：

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根據泰媒指出，羅勇府克蘭（Klaeng）警方日前接獲垃圾收集員報案，目擊者表示，當時他與同事正在執行慣常的清運路線，注意到其中一個垃圾桶散發出強烈的惡臭。當他們將垃圾倒進垃圾車的壓縮機運作時，機器強大推力撕裂了黑色的垃圾袋，裏頭竟露出一具屍體。

調查人員指出，死者遺體已嚴重腐爛、難以辨識，初步僅能看出是一名留著長髮、背部有明顯紋身的年輕女子，身上沒有任何身分證件。隨後，春武里府一對尋找失蹤女兒的父母趕赴現場，憑藉死者的衣著特徵與外貌，悲痛證實死者就是年僅17歲的少女喬蒂查（Chonticha）。驗屍報告更殘酷指出，死者的腹部有明顯刀傷，案情隨即定調為「他殺命案」。

醋勁大發！16歲小男友坦承連刺腹部奪命

警方隨即調閱少女生前的行蹤監視器與通聯紀錄，發現她在6月8日被一名男子從春武里帶到羅勇。11日她向該男子借了電單車聲稱要去附近商店，隨後便人間蒸發。辦案人員發現少女失蹤前最後一站，是前往距離棄屍地點僅3.5公里、一名年僅16歲的少年「皮奇（Peach）」的住處。警方隨即將皮奇拘留訊問，這名少年在強大心理攻勢下，終於崩潰坦承人就是他殺的。

皮奇供稱，他當時看到女友在手機上與另一名陌生男子進行親密的線上互動，他瞬間醋意大發、理智線斷裂。在激烈爭吵後，他拿起利刃朝女友的腹部狠狠連刺兩刀。眼見女友倒地身亡，他便將屍體裝入垃圾袋，丟棄在路邊的垃圾桶中，企圖瞞天過海。

調查人員指出，死者遺體已嚴重腐爛、難以辨識。（Facebook@news3rayong）

警方持續蒐集證據 少年將移送少年法庭

羅勇警方表示，目前16歲的疑犯已因涉嫌謀殺被正式逮捕。由於被告尚未成年，後續的司法審判與法律程序細節將有別於一般成人，警方將會持續蒐集現場關鍵證據，全案正移送司法機關擴大偵辦中。

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