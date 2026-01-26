泰國3男童放火燒流浪漢　全程拍片當戰利品　年紀最小才9歲

泰國曼谷驚傳惡劣攻擊事件，3名未成年人竟對一名露宿者潑灑易燃液體後點火，還拿手機錄下縱火過程，只為了在犯案後炫耀。幸好受害者及時逃生，最終平安無事。



熟睡中被縱火 街友死裏逃生

這宗駭人事件1月19日發生在曼谷巴域區（Prawet）。51歲街友卡恩（Karn）平時靠撿拾回收物維生，他接受媒體採訪時表示，當時正在橋下睡覺，突然感覺像是冷水潑在身上，未料下一秒就起火燃燒，所幸及時逃離，未釀成致命傷害。

卡恩透露，逃跑前看見3名少年正拿手機錄影，他從未與這些孩子起衝突，卻被孩子們多次欺凌，包括丟石頭與髒話辱罵。附近居民也證實，卡恩從不在社區製造麻煩。

泰國曼谷巴域區（Prawet）地區近日發生一起駭人聽聞的暴力事件，三名年齡介於9歲至15歲的男童，涉嫌在路邊縱火焚燒一名流浪漢。（X@MorningNewsTV3）

縱火謀殺未遂 驚險畫面曝光：

殘忍犯行引公憤 要求刑罰比照成人

事件曝光後引發泰國網友公憤，由於犯行殘忍，許多人要求比照成人重罰，也有人呼籲應追究監護人疏於管教的責任。

警方目前已確認3名嫌犯身份，年齡介於9至15歲之間，儘管基於兒童保護法不得公開個資，但將以企圖謀殺罪及毀損公共財產罪追究刑責，因火勢波及附近水管設施。不過，由於涉案者為未成年人，何時傳喚、實際處罰方式仍待確認。

未成年人殘忍犯案頻傳

事實上，泰國近年頻傳類似案件。去年8月南邦府（Lampang）3名少年活活燒死一隻殘疾犬並上傳社群媒體炫耀，隨後被依法逮捕。去年1月沙繳府（Sa Kaeo）也有5名少年毆打女街友致死並棄屍池塘。

