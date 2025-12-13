韓男擔心泰籍妻子出軌　趁其熟睡「用滾水淋臉」：變醜就離不開我

韓國日前發生一宗家暴案件，一名男子擔心泰籍妻子出軌，竟然趁她熟睡時，用「滾燙熱水」淋向妻子的臉部，導致多處嚴重燒燙傷。



妻子就醫後透露，丈夫甚至狠嗆：「讓你變醜就哪都去不了，離不開我！」引發韓、泰兩國網友關注。

該名泰國女子在貼文中上傳自己整張臉包滿繃帶的照片：

就醫不尋常傷勢多 家暴曝光

綜合泰媒《The Thaiger》、韓媒《JTBC》報道，本月3日一名泰國籍女子在 Facebook「旅韓泰國人」的社團中發文求救，表示需要翻譯協助。女子在貼文中上傳自己整張臉包滿繃帶的照片，表示自己受到丈夫的家暴，甚至被威脅毀容。

協助受害女子的翻譯指出，女子丈夫趁妻子熟睡時，將滾燙的熱水淋向其臉部，她瞬間驚醒，臉部多處嚴重燒燙傷。受害女子表示，丈夫還在當下狠嗆：

讓你變醜就哪都去不了，離不開我了！

不過丈夫很快便向妻子道歉，並表示願意陪同就醫。受害女子因語言不通、缺乏醫藥費等因素，在又憤怒又害怕的情形下，同意丈夫陪同。醫護治療包紮後察覺不對勁，丈夫以「意外」試圖帶過，不過院方仍在事後報警，讓全案曝光。

目前該女子準備向丈夫提告並訴請離婚，雖然丈夫一再道歉，並承諾會好好照顧她，女子仍堅定拒絕繼續維持這段關係。這宗事件迅速在網路上發酵，引發韓、泰兩國網友關注，許多網友聲援受害女子，截至9日為止，已為她募款420萬韓元（約2萬港元）用於後續治療。

【延伸閱讀】20歲女遭前男友「民宿囚禁殘虐」 打暈再叫醒反覆折磨至重傷毀容（點擊放大瀏覽）

+ 13

延伸閲讀：

懷孕、流產都不放過！新婚韓妻拒行房慘死 夫狠嗆：我想就要給

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】