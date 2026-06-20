世界盃｜摩洛哥隊長夏基美涉強姦　法國上訴法院確定審理案件

法國上訴法院6月19日確認，正在美國率領球隊出戰2026世界盃的摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi）將因為涉嫌2023年在巴黎強姦一名女子而受審。夏基美此前一直否認指控，並在得知裁決決定後，稱他想信司法系統能做出正確決定。



法媒及英國廣播公司（BBC）報道，案件發生於2023年2月，當年24歲、化名為讓娜（Jeanne）的女子向巴黎警方報案，聲稱她當年1月與夏基美結識後，乘坐由對方安排的計程車前往其寓所，然後在屋內遭對方強吻、強行撫摸及強姦。她最終成功推開夏基美，並向朋友求救成功脫身。

2026年6月19日，美國麻省，摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi）在世界盃C組對陣蘇格蘭的賽事中，代表球隊出戰。（Reuters）

法國檢方同年3月開始對案件進行初步調查，法院最終於今年3月調查法官下令啟動對案件的審訊。夏基美雖然提出上訴，但卻於19日遭上訴法院駁回，裁定案件將開審，但尚未確定審判開始的日期。

夏基美19日在社交媒體發文回應，稱：「一個與我無關的故事正在被講述，而這卻以我的家庭、我的生活，以及最重要的『真相』為代價。」他表示自己從一直在等待這場審判，相信司法系統能做出正確的決定。

2026年6月19日，美國麻省，摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi）出戰世界盃C組對陣蘇格蘭的賽事。（Reuters）

原告律師Rachel-Flore Pardo則在聲明中表示：經過三年多的法律訴訟，她的委託人認為她受到了辯方的誹謗和詆毀，這次上訴法院的裁決給她帶來解脫和希望，希望審判能夠幫助其他女性，並進一步削弱圍繞性暴力的否認和有罪不罰情況。

摩洛哥今日在世界盃C組以1：0擊敗蘇格蘭。報道提到，如果摩洛哥成功晉級淘汰賽階段，而比賽又安排在美國以外的地方，涉案的夏基美入境加拿大或墨西哥時或會遇到困難。