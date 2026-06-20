世界盃2026｜沙巴利69秒閃擊一箭定江山 摩洛哥擊敗蘇格蘭
撰文：胡卉忻
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2026世界盃C組次輪，蘇格蘭對摩洛哥，沙巴利（Ismael Saibari）於開場69秒打入閃電入球，成為今場比賽全場唯一入球，幫助摩洛哥以1：0小勝蘇格蘭。
蘇格蘭首輪以1：0小勝海地，摩洛哥則以1：1打和強敵巴西。
摩洛哥取得夢幻開局，開場僅1分鐘09秒，沙巴利右路勁射破網，摩洛哥1：0閃擊蘇格蘭，這是目前為止賽會最快入球。
領先後，摩洛哥頻繁利用邊路推進向蘇格蘭龍門施壓，30分鐘，巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）右路傳出禁區頂，艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）直接射門高出橫樑。35分鐘，艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）左路射出高射砲。半場結束，摩洛哥暫以1球領先蘇格蘭。
易邊後，48分鐘，艾拿奧爾禁區內絆倒約翰麥甘尼（John McGinn），球證無表示。一球在手並不穩妥，摩洛哥亦尋找機會試圖擴大比數，54分鐘，夏基美開出右路角球，艾簡奴斯頭槌，蘇格蘭門將安格斯根恩（Angus Gunn）貢獻神撲。補水時間後，蘇格蘭佔據場面主動，麥湯米尼（Scott McTominay）嘗試復刻沙巴利入球，在右路同一個位置勁射，被防守人擋出。末段蘇格蘭反撲無果，摩洛哥憑沙巴利開場階段的閃擊入球，以1：0小勝蘇格蘭。
其餘分組積分榜及第二輪賽程：
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