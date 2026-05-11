美軍2士兵摩洛哥軍演失蹤　搜救隊尋獲其中一人遺體

兩名參加「非洲獅2026」（African Lion）聯合演習的美軍士兵，5月2日在摩洛哥的德拉角（Cap Draa）訓練區失蹤。美國陸軍10日表示，搜救隊在演習地點附近水域尋獲其中一人的遺體，相關搜救工作仍在持續進行中。



路透社10日報道，美國陸軍當日發聲明，指搜救隊9日在演習地點不到1.6公里的水域中發現一具遺體，美國軍方後來證實死者身份為其中一名失蹤士兵Kendrick Lamont Key Jr.。

美國陸軍2026年5月10日表示，搜救隊在「非洲獅2026」（African Lion）聯合軍演的演習地附近水域尋獲其中一名失蹤美國士兵的遺體。圖為該失蹤美國士兵。（美國非洲司令部）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）早前引述國防部官員消息稱，兩人最後一次被人看到，是在訓練區附近的懸崖邊，初步報告顯示他們可能落入了海中。

美國陸軍表示，第二名失蹤士兵目前仍然下落不明，搜救隊將繼續進行搜救工作。

美國陸軍2026年5月10日表示，搜救隊在「非洲獅2026」（African Lion）聯合軍演的演習地附近水域尋獲其中一名失蹤美國士兵的遺體。圖為美國非洲司令部6日在社交媒體上傳有關搜救行動的照片。（X@USAfricaCommand）

據美國非洲司令部，「非洲獅」聯合演習是該司令部組織的最大規模演習，參與者包括的美國、北約盟國和非洲夥伴國，而今年軍演大部份皆於摩洛哥境內進行。