世界盃｜哈利馬古尼失落英格蘭大軍　「轉行」紐約街頭賣賽事貼紙

英超球會曼聯球星哈利馬古尼（Harry Maguire）雖然無緣入選英格蘭大軍出戰今屆世界盃，不過他近日亦現身其中一個主辦國，並在紐約向球迷派發世界盃貼紙，以及出席曼聯球迷會活動。



《太陽報》6月20日報道，哈利馬古尼19日在紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）出席由球星卡公司帕尼尼（Panini）舉行的宣布活動，在貨車上向球迷派發世界盃貼紙，為不少年輕球迷帶來驚喜。

哈利馬古尼無緣為英格蘭在世界盃上披甲後，他6月19日在紐約出席Panini宣傳活動，向球迷派世界盃貼紙。（X/@TouchlineX）

哈利馬古尼亦在紐約地標時報廣場（Times Square，又稱時代廣場）附近一間由曼聯球迷開的酒吧與當地球迷舉行見面會，他之後在社交平台上載片段，稱很高興在世界各地與球迷會面。

現年33歲的哈利馬古尼為英格蘭上陣66次，球隊在修夫基（Gareth Southgate）執教時的主力，惟德國籍領隊杜慈（Thomas Tuchel）上任後就不受重用，即使曾在年初的友賽獲重召，惟最終都無法成為英格蘭的26人世界盃大軍之一。

圖為2026年3月31日，哈利馬古尼在英格蘭對日本的友賽上陣。（Getty Images）

他於社交平台發文，對自己落選感到驚訝和失望，稱今個球季的表現令有信心為英格蘭在世界盃帶來重要貢獻。他強調自己仍喜歡為國效力，同時祝其他隊友好運。

而根據英超賽會19日公布的新一季賽期，曼聯首場比賽是作客升班馬侯城（Hull City），意味哈利馬古尼將會倒戈效力三個球季的「老虎」。