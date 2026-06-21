洛杉磯倉庫大火持續多日燃燒　市長宣布進入緊急狀態

美國加州洛杉磯一個倉庫發生大火，焚燒多日仍未完全撲熄，市長巴斯（Karen Bass）6月20日宣布，由於火災情況仍然十分複雜，當地進入緊急狀態，確保洛杉磯應對災情期間獲得所需資源。當局呼籲，受影響地區民眾避免戶外活動。



美媒報道，起火的倉庫面積約46,000平方米，存放有近40,000噸冷凍食品，自當地上周三起開始起火，引燃屋頂大面積太陽能電池板，建築物內填充的高密度泡沫材料持續燃燒，並釋放大量氣體。倉庫現時仍然冒出濃煙，消防在場灑水。

洛杉磯消防局長Jamie Moore表示，由於倉庫內部材料的特性，火勢難以控制，因為泡沫隔熱材料一旦點燃就會緩慢燃燒。他表示，到目前為止滅火措施非常有效，大大降低了建築物溫度，並進一步控制了屋頂的火勢。不過，由於能見度為零且內部狀況不穩定，消防員表示，救援工作依然極為困難。

2025年6月11日，圖為洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）。（洛杉磯市長官網）

當局指，他們正在努力隔離未受影響的區域，同時評估如何在食品變質或受水污染前，安全地移除剩餘貨物。

巴斯表示：「州長將做好準備，一旦我們的緊急狀態準備就緒，將提供我們所需的一切資源，以完成消防隊長安排的工作，即把有毒物質從這裹轉移走並妥善處置，從而避免重大環境災難的發生。」