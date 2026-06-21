世界盃｜波士頓球場被要求遮蓋外牆廣告　網民：曲線宣傳剃鬚膏

美國波士頓（Boston）是其中一個主辦今屆世界盃的城市，當地的吉列球場（Gillette Stadium）合共上演7場比賽，惟吉列並非世界盃其中一個贊助商，因此國際足協（FIFA）下令遮蓋球場外牆的廣告，結果反而有別出心裁的效果。



吉列是著名剃鬚刀品牌，由社交平台流傳的圖片可見，在世界盃期間改名為波士頓球場（Boston Stadium）的吉列球場外牆上的吉列名字被白色膠布遮蓋，形狀恍如像一大片剃鬚膏遮住名字，因此成為不少人討論的話題。

很多網民大讚吉列有創意，稱即使公司的名字無法顯示在球場外牆，但現在遮蓋後的效果反而有另類宣傳的作用。

除了波士頓，位於加州的Levi's球場亦面對同一煩惱，球場需要改名為「三藩市灣區球場」，球場上的Levi's標誌暫時用白布覆蓋。不過這家老牌牛仔褲公司以「貼身」方式遮着標誌，其輪廓仍然清晰可見。

Levi's更為此在社交平台大肆宣傳，以「向世界歡迎來到美麗的『已遮蔽』球場」為題，而且公司的頭像同樣遮住，盡顯幽默感。