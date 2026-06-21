泰國北部清萊府施工隧道岩石崩塌致鷹架倒塌 至少2死7傷
撰文：羅保熙
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泰國北部清萊府一段施工中的鐵路隧道有岩石崩塌導致鷹架倒塌，最少造成2名工人死亡、7人受傷，其中3人傷勢嚴重。
泰媒報道，事發於周六下午約4時30分，當時工人們正在位於山內的隧道安裝防水物料。泰國國家鐵路局就事故導致兩名工人死亡表示哀悼，並承諾將全力支持所有傷亡人員和受影響人員，並已暫停隧道施工及派員勘查隧道結構；交通部門事後亦派專案小組到場處置和調查意外成因。
泰國交通部副部長Siripong Angkasakulkiat事後表示，初步報告顯示，工人在安裝防水系統時，可能有岩石從隧道壁上掉落。當局表示，在檢查結束後將制定額外的安全措施，以防止類似事件再次發生。
涉事隧道全長3.4公里，是登猜-清萊-清孔鐵路第三期工程的一部分，現時尚未鋪設路軌。項目預計建造3個新車站、3個停車處和1條隧道等，造價總計逾193億泰銖（約46億港元）。
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