特朗普：G7峰會自稱「老大」是開玩笑　惟現場所有人都相信

據美國「Axios新聞網」報道，當地時間6月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他在七國集團（G7）峰會上對各國領導人自稱「老大」只是開玩笑，但現場所有人都「相信」這一點。



當地時間6月17日，特朗普參加G7峰會一場會議時遲到，當他進入會場時，G7其他領導人已經就座，並開始討論經濟議題。特朗普在走向座位時停下腳步，宣布「我是老大」（I'm the boss）。現場響起眾人的笑聲。

當地時間19日，被問及現場有多少人相信這一言論時，特朗普回答稱：「所有人都信。但我當時只是開玩笑。當時的情況是，他們全都坐着，我走進會場時場面就挺滑稽的，那張桌子特別長，卻只坐了七個人。」

「我走到一眾領導人面前，看着他們說了句『我是老大，你們記好了』，你應該還有印象。那純粹就是一句玩笑話。這件事傳遍了全世界，我實在沒想到。我只是想表現得俏皮、有趣，不是真想當老大。」特朗普說。

據路透社、《紐約郵報》報道，特朗普「我是老大」的言論是在G7領導人發表聯合聲明之後發出的。該聯合聲明可能增加烏克蘭在俄烏潛在和平談判中的影響力。

特朗普在17日的新聞發布會上表示，在這場戰爭中，俄羅斯損失的士兵超過烏克蘭，並聲稱，莫斯科是衝突中的「攻擊方」。

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，美國總統特朗普在會議期間豎起大拇指。（Reuters）

馬克龍當天早些時候表示，特朗普在俄烏衝突問題上展現出了「真正的態度轉變」。

報道稱，當天，特朗普繼續展現其「老大」姿態，試圖接管上午的G7會議。當馬克龍試圖開始會議時，特朗普打斷並邀請媒體人員留下來，「你們想留下來參加會議嗎？我沒意見。」

但法國官員隨即請媒體離開現場。在媒體離開時，可以聽到特朗普說道：「這裏太熱了。」

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