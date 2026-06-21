世界盃｜朝鮮無轉播權僅新聞形式報道　惟刻意刪走美日韓三隊消息

韓聯社6月21報道，朝鮮獲確認無法轉播2026年美墨加世界盃，該國僅以新聞形式報道賽事情況。朝鮮媒體在報道中，還刻意刪去了美國、日本和韓國三隊的比賽消息。



報道指，根據國際足協（FIFA）周日的消息，在本屆世界盃「媒體版權許可」（Media Rights Licensees）名單中，朝鮮並未列入其中。這意味着朝鮮民眾將無法通過電視觀看本屆世界盃比賽。

報道指，朝中社、《勞動新聞》、朝鮮中央電視台等官方媒體在世界盃揭幕兩天後均集中報道了賽事開幕的消息，但此後朝鮮央視並未轉播比賽，僅介紹了比賽結果。

2022年7月19日，在朝韓非軍事區（DMZ）內的板門店停戰村附近，一面朝鮮國旗正隨風飄揚。（Reuters）

分析指出，此次世界盃轉播安排中不再包含朝鮮，或與其在2023年澳洲和紐西蘭女足世界盃期間擅自轉播賽事有關。當年，國際足協認定朝鮮在未購買轉播權的情況下擅自轉播女足世界盃賽事。

國際足協翌年向朝鮮中央廣播委員會發出警告，並在與韓國廣播機構就美加墨世界盃轉播權進行磋商時，決定不再採用此前覆蓋整個朝鮮半島的轉播權安排。