法國警方巴黎郊區突襲民居緝毒 意外起出畢卡索畫作
撰文：羅保熙
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法國檢察官6月20日表示，當地警方在巴黎郊區一處民居查緝毒品時，意外起出一幅西班牙著名畫家畢卡索（Pablo Picasso）的真跡畫作。
巴黎東南郊區克雷泰伊（Créteil）檢察官辦公室上周六指出，「這項發現是在對一宗販毒案進行調查期間的搜查中取得的」。檢方已經就此展開調查，以了解是否涉及竊盜和贓物買賣。檢方指，有4人因這宗案件於上周五在法院接受即時審訊。
法國《巴黎人報》（Le Parisien）最先報道此案，報道指警方是在上周一於巴黎東部小鎮Champigny-sur-Marne進行毒品搜查。
除畢卡索畫作外，警方當日還繳獲了大麻樹脂（Cannabis resin）、名牌服飾和數千歐元現金。
克雷泰伊檢方指，這幅畫作已鑑定為畢卡索的真跡，但檢方未具體說明是哪一幅畫作。
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