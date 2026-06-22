美國經濟制裁失效卻傷及平民？伊朗等仍設法繞過金融封鎖

美國媒體分析指出，過去18個月美國對伊朗實施了1000多項制裁，但至今未能迫使德黑蘭屈服。這向華盛頓揭示了一個殘酷的事實，即經濟施壓未能懾服伊朗等流氓政權，因為它們總會設法規避制裁，從而削弱美國的籌碼。



《華爾街日報》報道，近年來，華盛頓比以往任何時候都更加頻繁地使用制裁來向對手施壓。美國財政部數據顯示，每年新增制裁對象從2017年的880個，上升到了2024年的3000多個。

2025年12月9日，俄羅斯影子艦隊的油輪「大山號」駛過博斯普魯斯海峽，前往土耳其伊斯坦堡的黑海。俄羅斯被指組建了一支影子艦隊，以規避針對俄石油的西方制裁。(Reuters)

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這些措施通常旨在切斷制裁目標與美國金融體系的聯繫，使它們淪為在經濟上被孤立的「賤民」。然而，因制裁而受到最大沖擊的往往是普通民眾，他們的國家政府則依舊我行我素，拒絕改變。

目前，朝鮮仍在繼續發展核項目，且比過去更加富裕。俄羅斯經濟雖在俄烏戰爭爆發後受到重創，但俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）仍執意推進戰事。在委內瑞拉，原總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）在美國制裁下堅持了10年，直到今年初才被美軍抓回美國。

此外，緬甸至今仍由軍政府統治。古巴政府也仍在苦苦支撐，但隨着外國企業紛紛撤離，它已表現出與華盛頓談判的意願。

報道指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已意識到有必要重新思考制裁政策。去年，美國在加大對德黑蘭制裁的同時，已放緩對其他國家出台新制裁的速度。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上個月說：

我們正在審查過時和失效的制裁措施。制裁不應持續太久，以免它們的預期效果造成意想不到的後果。

他指出，最有效的制裁措施應強硬且具針對性，並設定明確時間表。

一些美國前官員與經濟專家認為，美國製裁無法奏效，問題不在於制裁措施本身，而是制裁的執行上。

伊朗、俄羅斯與朝鮮都建立了複雜的機制來繞過金融封鎖，包括利用位於中國、阿聯酋和土耳其的空殼公司和中間人，來繼續對國家經濟至關重要的進出口活動。

2025年9月19日，美國紐約聯合國總部，英國及美國等聯合國安理會成員國投票反對永久解除對伊朗實施制裁的決議。（Reuters）

據悉，北京的金融體系與人民幣已成為伊朗和俄羅斯規避美國制裁的核心工具。但由於擔心激怒北京，導致與中國之間的重要貿易中斷，西方國家一直不願意就此懲罰中國。

除了執行力度不夠，一些制裁本身就存在漏洞。在俄烏戰爭爆發後對俄羅斯的制裁，就允許俄羅斯繼續部分能源出口，特別是對歐洲的出口。

科技的進步也使得制裁更難執行，如今加密貨幣越來越常被用於在美國銀行體系之外的交易所進行洗錢活動。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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