哥倫比亞選出親特朗普極右翼富商總統　誓言全面清剿販毒集團

哥倫比亞總統選舉第二輪投票結果出爐，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的極右翼百萬富翁律師德拉埃斯普列亞（Abelardo de la Espriella）以49.66%得票率擊敗得票率為48.7%的左翼候選人塞佩達（Iván Cepeda），當選哥倫比亞新總統；兩者差距25萬票。



衛報報道，相較於3個星期前的首輪投票中逾67萬票的差距，此次勝差明顯收窄，另有約1.6%選票為空白票；德拉埃斯普列亞預計8月7日正式出任總統。

德拉埃斯普列亞在勝利演說中呼籲對手尊重結果，「勿引發社會動盪」。他承諾與美國建立緊密同盟打擊有組織犯罪，並計劃將政府規模縮減40%。

德拉埃斯普列亞自稱「局外人」，從未擔任公職，以「鐵腕打擊犯罪」為競選主軸，誓言興建10座高度設防「超級監獄」，並以「像對付老鼠和蟑螂一樣」消滅罪犯。

2026年6月21日，在哥倫比亞首都波哥大，右翼總統候選人德拉埃斯普列亞的支持者們聚集在一起，慶祝初步決選結果。（Reuters）

不過，現任左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）拒絕承認初步結果，並隨即發文指初步點票存在違規，稱「尚未能宣布任何人當選」，須待官方審計程序完成。其法律團隊正準備挑戰全國33,000個票站，但未提出證據。在第三大城市卡利，支持者焚燒美國國旗並與警方衝突；首都波哥大亦有數百人聚集抗議。

在第一輪投票之後，特朗普曾在社交媒體發文慶祝德拉埃斯普列亞的勝出，稱「他贏了，並且贏的很大！」美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）也在此次勝選後通過電話表示祝賀：「特朗普政府期待與您即將上任的政府密切合作，推進區域安全合作，終止非法移民進入美國，並加強我們之間的經濟聯繫。哥倫比亞的美好未來就在前方。」