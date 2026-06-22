世界盃2026｜伊朗門將神勇零封比利時　年少離家出走為追逐足球夢

「中框的攻門全被撲出，他（當選今場最佳球員）當之無愧。」比利時箭頭盧卡古賽後如此說道。盧卡古口中的他，是伊朗門將比蘭雲特（Alireza Beiranvand）。

伊朗防線今場風聲鶴淚，全場被比利時狂攻23腳，這名伊朗鋼門一次又一次阻止對方的射門，7次中目標攻門全數撲出，伊朗最後力保清白之身，與比利時賽和0：0，取得寶貴分數，33歲的比蘭雲特居功至偉。

來自伊朗的貧苦遊牧民族，為了足球夢，年少的比蘭雲特不惜離家出走，從無家可歸的少年，變成三戰世界盃的伊朗門神。



伊朗門將比蘭雲特。（路透社）

面對比利時狂轟猛炸23次，今屆吃盡苦頭的伊朗眾將奮力防守，結果全場力保不失，取得寶貴一分，爭出線仍然有望，當中門將比蘭雲特無疑是功臣之一。比蘭雲特救出不少必入波，包括比利時下半場迪古柏（Maxim De Cuyper）的近射，在地上的比蘭雲特翻身神救，是今仗7次撲救的其中之一。

比蘭雲特當選今仗最佳球員，實至名歸，連對手前鋒盧卡古也心服口服，「中框的攻門全被撲出，他（當選今場最佳球員）當之無愧。」

比蘭雲特今仗全數撲出比利時7次射門。（路透社）

33歲的比蘭雲特當年一個冒險的決定，才可成為三度代表伊朗出戰世界盃的門將。出生自伊朗洛雷斯坦（Lorestan）的遊牧民族家庭，家境清貧。比蘭雲特從小深愛足球，但足球這玩意，對比蘭雲特家庭是奢華的運動，就算是一對龍門手套也負擔不起。家人認為比蘭雲特的足球夢不設實際，極力反對。

為了追逐足球夢，比蘭雲特力排眾議，12歲時向親人借錢，買了一張前往首都德黑蘭的巴士票，決定離家出走。隻身前往大城市，比蘭雲特身無分文﹑無家可歸，他只好睡在球會門外，當他睡醒時發現身旁有零錢，原來別人以為他是乞丐，他毫不介意：「我換來一餐久違的豐富早餐。」

為了追逐足球夢，比蘭雲特力排眾議，12歲時毅然離家出走。（路透社）

比蘭雲特努力在德黑蘭尋求機會，不少球會卻要求他付錢，最後終找到球會容許他免費隨隊，比蘭雲特為了生計，當過洗車﹑薄餅店﹑清潔工等，幸好他遇到機遇，他被伊朗頂級球會德黑蘭石油（Naft-e-Tehran）的U23教練相中，改變他的足球生涯。

比蘭雲特往後的足球生涯愈走愈順，成為球隊一號門將，入選伊朗U23國家隊，站穩陣腳成為大國腳，一度外流至歐洲球壇﹑效力比利時的安德衛普（Royal Antwerp）。比蘭雲特2014年入選伊朗世界盃的初選名單，即使最終落選，他在2018年終實現其世盃夢，更在分組賽撲出C朗拿度的12碼，讓球迷留下深刻印象。

伊朗球迷賽後將國旗交給比蘭雲特。（路透社）

比蘭雲特同時擁有兩項世界紀錄，他在2016年10月對韓國時，從禁區擲出「生波」，一擲就是61米，是歷來距離最遠，而史上最遠用腳開出「生波」的紀錄也是屬於他。超乎常人的手力，全因童年時娛樂不多，當地傳統玩意「Dalparan」是他最愛，把石頭拋得最遠者為勝出。久而久之，比蘭雲特訓練出強大的手力。

由誤以為乞丐，到三戰世界盃，比蘭雲特的生涯依然繼續，最後一輪面對埃及，抵抗沙拿的來襲，力爭為足球生涯再寫新史。