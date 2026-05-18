遊日注意｜日本5月已彷如盛夏　逾90地區高溫超過30度須防中暑

日本各地5月18日持續出現異常高溫，上午已有超過90個觀測地點氣溫突破攝氏30度，至下午，大分縣日田市最高氣溫超過攝氏35度，成為今年全國首個「極端高溫日」。 當地氣象部門預測，兵庫縣豐岡市及大分縣日田市周一最高溫可能達35度，或將是日本今年首度出現「猛暑日」。



按照日本氣象廳目前的高溫分類，攝氏25度以上為「夏日」、30度以上為「真夏日」、35度以上是「猛暑日」，上個月才因應近年40度以上高溫顯著增加，把40度以上的日子正式命名為「酷暑日」。

根據日本氣象資訊網站tenki.jp的數據，周一從日本東北至九州地區陽光強烈，氣溫快速攀升。截至上午11時30分，鳥取縣倉吉市已達33.3度、大分縣日田市32.6度，全國超過90個地點已出現30度以上高溫。氣象部門預測，許多地區周一下午氣溫還會進一步升高，兵庫縣豐岡市與大分縣日田市預估將達35度，或出現今年全日本第一個猛暑日。

日本當地呼籲民眾注意防暑降溫。(Reuters)

此外，日本昨天已有約200個觀測地點氣溫超過30度，創下今年最多真夏日地點紀錄；今天預估將進一步增加至250個以上，酷熱範圍持續擴大。

當地呼籲民眾注意防暑降溫。由於身體尚未適應炎熱天氣，請採取預防措施，如在室內應毫不猶豫地適當使用冷氣設備，並在感到口渴之前經常補充水分和鹽分。