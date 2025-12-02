16歲少年救落水女子溺亡　家屬：她獲救後直接離開，不顧恩人性命

2025年6月2日凌晨，在河南南陽，16歲的時習銘救起一名落水女子，自己卻不幸溺亡。時習銘去世後半年間，母親抑鬱臥床不起，父親變賣家產送外賣，他們認為落水女子獲救後直接離開，被強制要求後才出面敷衍道歉，對此十分心寒。



此後，夫妻二人一直在網絡平台發聲呼籲，希望兒子的見義勇為能夠得到獲救者應有的回應。



據內媒《封面新聞》報道，事發當天，正值端午假期，16歲的時習銘和家人聚餐，下午回家寫作業，之後給母親發消息稱同學找他打籃球而出門。到了凌晨時分，時習銘與兩名同學在內鄉縣濱河路邊聊天時，聽到河中有人呼救，三人查看發現一名女子落水。

16歲少年時習銘生前在父母開的早餐店。（封面新聞）

由於兩名同學不會游泳，時習銘毫不猶豫跳入河中施救。最終，落水女子成功獲救，而時習銘不幸溺亡。等時習銘父母趕到現場後，只有消防救援人員打撈上岸的兒子遺體。

時習銘父母從警方處了解到，事件起因是一對中年男女發生糾葛，女子落水，男子邊試圖營救女子邊出聲求救。而對方獲救後，「不顧救命恩人的安危，悄然離開現場」。

據了解，女子後來受到時習銘父母強制要求才出面敷衍地道歉，兩次態度讓時習銘父母感到心寒，覺得兒子沒有受到應該有的尊重，更直言「不希望兒子去做好人，而是好好地活着。」

死者父親也曾救過落水母女

父親時景朝表示，自己十三歲那年也救過一對落水母女，兒子或是受其影響才會挺身而出。今年剛剛考上縣裏最好高中的時習銘，曾說過想要當兵，但這次救人的舉動，讓這個願望徹底落空。

儘管當地見義勇為基金會給時習銘頒發了見義勇為確認證書，見義勇為評定委員會、鎮政府以及學校先後拿出了11萬元作為撫恤慰問，但都無法彌補時習銘父母精神上的傷害。在這半年裏，時習銘的母親抑鬱臥床不起，父親變賣早餐店送外賣，一家人陷入沉重打擊。

時習銘讀書時候獲得的獎狀（封面新聞）

關於時習銘救人以及事後的處置進展一事，相關負責人聞書記告訴內媒記者，關於被救者是否道歉等問題，涉及道德範疇。出事後縣公安局治安大隊民警陳警官也對當事人進行了思想教育和引導，並建議時景朝走司法渠道爭取權益。

時習銘父親在送外賣補貼家用（封面新聞）

目前，公安局等相關部門正在調查處置，而時習銘的父母依舊在社交平台呼籲，希望兒子的見義勇為能夠得到獲救者應有的回應。