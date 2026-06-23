澳民調顯示民眾對美國保持警惕　逾半數認為對華關係先於對美關係

澳洲一份民調顯示，逾半數的澳洲民眾如今認為，對華關係比對美關係更加重要。同時，受訪民眾對美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的信心跌至歷史新低。



據彭博社報道，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）發布的2026年年度民調顯示，澳洲民眾的不安全感日益加劇：多數受訪者表示感到「不安全」或「極度不安全」；民眾對文化多樣性的支持率驟降，略超半數的受訪者認為當前的移民數量過高。

洛伊研究所執行董事富利洛夫（Michael Fullilove）說，澳洲民眾對特朗普治下的美國保持警惕。不到三分之一的受訪者相信華盛頓能在國際舞臺上采取負責任的行動；而自去年民調以來，民眾對特朗普在世界事務中「做正確的事」的信心已再度下滑。

民調顯示，首次有過半數（51%）的受訪者認為中澳關係比澳美關係更重要，這一比例較2025年上升了八個百分點。

澳洲人對美國和中國的信任度隨時間發生了顯著變化。（來源：Lowy Institute)

同時，盡管仍有近四分之三的澳洲民眾認為美澳同盟對本國安全至關重要，但73%的支持率較2025年和2024年分別下降了七個和10個百分點，創下該民調史上最劇烈的跌幅。不過，民眾對澳英美三邊安全夥伴關係協議（AUKUS）的支持率依然堅挺，維持在68%。

分析指出，作為開放型貿易國家，澳洲長期以來在享有美國「安全保護傘」庇護的同時，也從中國崛起的經濟紅利中繁榮獲益。然而，隨著基於規則的國際秩序日益衰退、「強人政治」擡頭以及國內經濟疲軟，澳洲社會的內向封閉傾向加劇，對民粹主義政黨「單一民族黨」（One Nation party）的支持率也隨之激增。

本次民調於今年3月2日至15日進行，恰逢美以對伊朗發動襲擊導致油價飆升之際。調查抽樣了2013名具有全國代表性的成年澳洲人，誤差幅度約為2.2%。

文章獲《聯合早報》授權轉載

