世界盃2026｜美國對澳洲球證尾段抽筋 中午開賽高速來回狂派7黃
撰文：胡卉忻
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球員抽筋常見，球證抽筋則不多見。剛結束的2026世界盃D組美國對澳洲賽事中，上演了這幕在世盃賽場上罕有的奇遇，東道主美國最終以2：0順利擊敗「袋鼠兵團」，但其中一個話題則落在45歲的德籍主球證施華耶（Felix Zwayer）身上。
今場賽事於西雅圖的中午時段開賽，氣溫攝氏26度、濕度45%，對比香港的炎夏其實算溫和。然而，踢到補時階段的90+3分鐘，主球證施華耶突然面露痛苦神色，隨即停下腳步捂住左腿，倒在草地上吹哨停賽，原來是他抽筋了。
美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）與澳洲中場奧尼爾（Aiden O'Neill）見狀，立刻上前為施華耶壓腿拉筋。隨後，旁證亦跑入場幫手，第四球證加西亞（Katia Itzel Garcia）更迅速從場邊遞上電解質補充劑。經過治療後，施華耶情況好轉，起身繼續執法比賽，贏得現場一陣掌聲。雖然這場世界盃處子戰以抽筋作結，但這位德國球證憑藉這段插曲，絕對已經在世界盃歷史上留下了另類的經典一頁。
這幕插曲背後，全因美澳兩軍踢法體力化、攻守轉換節奏極快，令施華耶全場疲於奔命。另今場比賽堪稱「肉搏戰」，施華耶單場瘋狂派了7面黃牌，創下今屆賽事至今的最高派牌紀錄，可見他全場奔波，比場上不少球員還要忙碌。
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