五眼聯盟就AI進展發聯合聲明　警告數月內足以顛覆政府與企業

由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的情報共享聯盟五眼聯盟（Five Eyes， FVEY）6月22日發布聯合聲明警告，人工智能（AI）的發展格局正迅速改變網絡風險。英媒引述聲明指，能夠對政府和企業發動毀滅性新型網絡攻擊的強大人工智能模型可能在幾個月內就會出現，聲明敦促各國領導人「立即採取行動」。



由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的情報共享聯盟五眼聯盟（Five Eyes， FVEY）2026年6月22日發布聯合聲明警告，人工智能（AI）的發展格局正迅速改變網絡風險。（五眼聯盟網站網頁截圖）

聯合聲明稱，儘管人工智能「長期來說有助我們提升網絡防禦，但同時也加快網絡威脅的速度、規模與複雜程度」。

英國《衛報》稱，雖然聲明中沒有明確提及任何AI模型或公司，但全球許多人正密切關注Anthropic的高級模型。

報道指，公司最新發明之一是Fable 5模型，被認為是Mythos模型的更友善版本，Mythos是今年稍早發布的強大AI模型，能檢測網絡系統漏洞，但Anthropic憂心被惡意利用，因此目前僅開放給通過審核的組織及公司使用。然而，美國以國安為由，本月已暫停讓「外籍人士」使用這2款模型。