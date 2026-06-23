美媒：戰後原油回流最快7月供應過剩 中國購油意願將再牽動油價
撰文：林嘉敏
出版：更新：
據美媒6月22日報道，經過三個多月的伊朗戰爭，全球原油供應損失超10億桶，一度有分析預測油價將飆升至每桶200美元，然而目前油價走勢相對溫和，令許多分析師認為，中國是穩住國際油價的關鍵力量；同時，市場亦擔心後續原油供應過剩，中國採購策略或再次牽動全球油價。
法國興業銀行分析師指出，1973年石油禁運致全球原油供應減少7%，油價應聲上漲134%，對比之下，本輪伊朗戰爭衝擊全球14%原油供應，影響遠超當年，但油價漲幅卻大幅收斂。
分析人士認為這得益於中國多重調控手段，包括中國可以每日減少300萬桶原油進口，並動用超10億桶的商業與戰略儲備穩定供給；同時國內電動車普及，大幅削減化石燃料需求，成為油市重要紓壓管道。
隨美伊磋商重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸、美國解禁伊朗石油，市場格局逆轉。 國際能源總署（IEA）預測，2027年全球原油供應增幅將超出需求，日均剩餘470萬桶。航運數據公司Kpler 分析師則指出，一億桶擱淺原油將重新注入市場，最快7月出現供應過剩。
對此，分析師表示，各國夏季用油需求已提前滿足，後續全球油市供需平衡，仍取決於中國的採購與庫存調控策略。
特朗普為美伊協議辯護 稱美股創新高油價正急跌 譏批評人士愚蠢巴基斯坦宣布美伊框架協議後 國際油價應聲大跌中國5月原油進口量大幅下跌 分析：一旦恢復採購或引爆油價上升特朗普施壓伊朗用解凍資金購買美產品 稱不遵守協議將採取行動