美媒：戰後原油回流最快7月供應過剩　中國購油意願將再牽動油價

據美媒6月22日報道，經過三個多月的伊朗戰爭，全球原油供應損失超10億桶，一度有分析預測油價將飆升至每桶200美元，然而目前油價走勢相對溫和，令許多分析師認為，中國是穩住國際油價的關鍵力量；同時，市場亦擔心後續原油供應過剩，中國採購策略或再次牽動全球油價。



法國興業銀行分析師指出，1973年石油禁運致全球原油供應減少7%，油價應聲上漲134%，對比之下，本輪伊朗戰爭衝擊全球14%原油供應，影響遠超當年，但油價漲幅卻大幅收斂。

2026年6月23日，WTI原油价格跌至每桶73美元附近。（Trading Economics）

分析人士認為這得益於中國多重調控手段，包括中國可以每日減少300萬桶原油進口，並動用超10億桶的商業與戰略儲備穩定供給；同時國內電動車普及，大幅削減化石燃料需求，成為油市重要紓壓管道。

隨美伊磋商重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸、美國解禁伊朗石油，市場格局逆轉。 國際能源總署（IEA）預測，2027年全球原油供應增幅將超出需求，日均剩餘470萬桶。航運數據公司Kpler 分析師則指出，一億桶擱淺原油將重新注入市場，最快7月出現供應過剩。

對此，分析師表示，各國夏季用油需求已提前滿足，後續全球油市供需平衡，仍取決於中國的採購與庫存調控策略。