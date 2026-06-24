伊朗戰爭致美國武器庫存短缺　特朗普：通用汽車擬加入生產導彈

美國與伊朗開戰近四個月後，武器庫存短缺。據美媒報道，白宮預計6月24日（周三）將召集國防供應商開會，推動美國提高彈藥和武器產量。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦提到通用汽車和福特汽車等汽車製造商有意加入製造武器的行列。



白宮官員透露，6月24日（周三）的會議旨在推動彈藥增產，並應對美國國防工業產能不足的問題。特朗普22日（周一）在白宮向記者證實這場會議，並說一些有閒置產能的汽車製造商也可能參與導彈生產，特別是「愛國者」導彈。

伊媒報道，伊朗動用無人機襲擊了位於巴林的美軍第五艦隊，包括其「愛國者」導彈系統，以回應美國對伊朗南部的襲擊。圖為美軍部署在德國的「愛國者」導彈系統，攝於6月6日。(Reuters)

特朗普說：「我知道通用汽車對製造武器非常興奮。現在他們有一些工廠，他們將轉換這些工廠的用途。我們要製造武器，包括愛國者、戰斧，還有很多其他東西。」

彭博社報道，美國汽車巨頭通用汽車已與美國軍工巨頭RTX等國防供應商展開討論，商討協助提高武器產量，合作模式可能參考通用汽車與洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）既有的軍工合作經驗。

為提高軍火產量，特朗普上周引用冷戰時期的《國防生產法》，要求戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）制定行動計劃，以解決美國軍工體系面臨的產能瓶頸。今年1月，華府也下令禁止國防承包商發放股息或回購股票，要求把資源集中用於提高武器產量。 在推動國內擴產的同時，華盛頓也在繼續加強對盟友的軍事支持。

2026年6月16日，美國總統特朗普在法國埃維昂萊班出席七國集團（G7）峰會期間，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行雙邊會唔。（Reuters）

美國政府23日（周二）證實，已向菲律賓移交四部總值1300萬美元（約1.02億港元）的Ocean Aero Triton無人水面與潛水載具。這種太陽能驅動設備可在海面和水下自主航行長達30天，並收集海洋數據，以提升菲律賓偵測和應對海上挑戰的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

