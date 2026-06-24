美參議院首通過限制總統發動戰爭權力決議　4名共和黨人倒戈

美國參議院6月23日（周二）以50對48票通過《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），旨在限制總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未獲國會授權下繼續對伊朗採取軍事行動。雖該決議主要僅具政治象徵意義，不具法律效力，但今次表決無疑是對特朗普的重大打擊，表明國會不支持這場戰爭。



綜合外媒報道，4名共和黨人在投票中「倒戈」，與民主黨人一起投票支持該決議，他們分別是保羅（Rand Paul）、柯林斯（Susan Collins）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和卡西迪（Bill Cassidy）。

四位共和黨參議員倒戈支持決議：

此外，有一位民主黨參議員費特曼（John Fetterman）投下反對票。先前曾投票反對推進戰爭權力決議的共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）和麥考密克（Dave McCormick）在今次投票中缺席，因此促成該決議的通過。

一位白宮官員駁斥了參議院的投票結果，稱該決議「毫無意義」，並將該決議的通過歸咎於「共和黨議員的缺席」。官員亦表示，「共同決議無需提交總統，也不具有法律效力。」

2026年6月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在賓夕凡尼亞州一個組裝工廠發表講話。（Reuters）

眾議院此前已以215票贊成、208票反對通過該項決議。而此次是自今年年初以來，參議院第十次就伊朗戰爭權力法案進行投票。