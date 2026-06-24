驚悚！巴西男好心餵巨蜥飲水遭死咬　傷勢過重手指慘遭截肢

好心餵水竟然換來截肢悲劇！巴西近日一名勞工奧林匹奧（Jos Olimpio）在工作時發現一隻野生巨蜥，好心拿起自己的水瓶想餵牠喝水，不料巨蜥非但不領情，反而突然暴起猛撲，一口死死咬住他的手。由於巨蜥咬合力驚人，眾人費盡千辛萬苦才撬開嘴巴，但男子送醫後，其中一隻手指仍因傷勢過重不幸遭到截肢。



巨口死咬不放 驚悚巨蜥長達2米

根據外媒報導，當天奧林匹奧發現巨蜥後試圖釋出善意，怎料才剛靠近，巨蜥便瞬間展現攻擊性，尖銳的牙齒直接嵌入他的手掌。當時現場同事見狀全嚇壞，試圖撬開巨蜥緊閉的下顎，費了九牛二虎之力才讓男子脫困，隨後緊急將他送往當地醫院。遺憾的是，由於傷勢過度嚴重，奧林匹奧當天就接受了緊急手術，最終被迫切除其中一隻手指。

當天奧林匹奧發現巨蜥後試圖釋出善意，但巨蜥尖銳的牙齒直接嵌入他的手掌。（Newsflash）

據了解，咬人的兇手是黑白泰加巨蜥（Salvator merianae），被公認為巴西體型最大的蜥蜴。這種蜥蜴原生於中南美洲，平均體長約50厘米，但部分巨型個體最長可達2米。牠們平時以昆蟲、鳥類、齧齒動物、水果等為食，通常只有在感到生存威脅時才會主動攻擊人類。

生物學家：人類以為是餵水 巨蜥以為是「遇襲」

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針對這一悲劇，馬托格羅索聯邦大學的專家傑佛遜．馬塞洛（Jefferson Marcelo）解釋了動物的防衛本能。他指出，該隻巨蜥當時躲在樹葉堆裏，純粹是為了躲避潛在的掠食者。

雖然人類是出於好意，但動物無法分辨這種善意。

馬塞洛表示：「當男子不斷靠近，巨蜥會覺得自己被逼入絕境，當距離近到臨界點時，牠就會發動攻擊。這是動物感到被困、受威脅時的本能反應。」

專家嚴正提醒，民眾應絕對避免徒手接觸這類野生動物。如果真的想提供食物或水，正確的做法是「放下後立刻遠離」，否則動物在緊張狀態下根本不會進食。若野生動物闖入生活範圍，最安全的做法是直接聯絡消防隊或環境警察處理。

餵出問題！ 曾有巨蜥把人類當成「移動飼料」

事實上，這並非該地區第一次因餵食巨蜥引發危機。2023年底，巴西聖卡塔琳娜州就曾瘋傳一段爆紅影片，一名男子試圖將一顆蛋丟給野生的泰加巨蜥吃，結果巨蜥非但沒去咬蛋，反而瘋狂跳起來猛咬男人的手，驚悚畫面嚇壞大批網友。

環境機構生物學家克里斯蒂安（Christian Raboch Lempek）當時就曾發出警告，野生巨蜥一旦長期接受人類餵食，就會習慣性地靠近人類，甚至直接把「人類的手」與「食物來源」畫上等號，進而引發誤咬慘劇。專家呼籲，野生動物「可遠觀不可褻玩」，保持距離才是和平共處的唯一解方。

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