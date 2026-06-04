有片│內地女掀衣打卡發現被水蛭鑽進皮膚　徒手扯出傷口流血5小時

近日，雲南麗江，一名女子在景區遊玩，拍照掀衣露腰時意外發現有水蛭鑽進皮膚。蟲子鑽入不多，但接連叮咬三口，女子當場直接將水蛭揪出。事後前往景區志願服務中心消毒包紮，傷口持續流血5小時，留下三處傷口，經處理後現已無大礙。



一名女子在景區遊玩，拍照掀衣露腰時意外發現有水蛭鑽進皮膚。（影片截圖）

一名女子在景區遊玩，拍照掀衣露腰時意外發現有水蛭鑽進皮膚。（影片截圖）

4日，記者以遊客身份諮詢景區，一工作人員表示，因為景區現在是雨季，就會有水蛭，只要不進入草地或者森林景區，在景區修的棧道上行走一般不會有水蛭。如果不慎被咬了，景區有醫務室，或者就近找工作人員幫忙作簡單處理，用酒精或碘伏消毒。

一名女子在景區遊玩，拍照掀衣露腰時意外發現有水蛭鑽進皮膚。（抖音＠國+社區）

該工作人員提醒，遊玩時最好穿長袖長襪，避免穿暴露的衣服，可以自備清涼油等。此外，水蛭沒有毒，吸滿血了自己會掉下來，如果硬拽下來可能容易損傷皮膚。

野外儘量喝開水 儘量不用野外的山泉水洗臉

醫生提醒，在外遊玩或勞作時，儘量喝開水，不要飲用不乾淨的溪水、河水或井水，儘量不用野外的山泉水洗臉、洗鼻。

在外遊玩或勞作時，儘量不用野外的山泉水洗臉、洗鼻。（示意圖，Unsplash@Cale Benefield）

同時，保持良好的衛生習慣，在水塘或稻田中行走時要穿長褲，或穿防水褲，避免光腳，下水玩耍前觀察水中是否有水蛭，上岸後應檢查皮膚是否附有水蛭，以防其入體。

萬一水蛭吸附到皮膚上，儘量不要用手直接強力拉扯，否則吸盤可能會越拉越緊。一旦水蛭被拉斷，其口器可能會留在傷口內，容易引起感染或潰爛。

萬一水蛭吸附到皮膚上，儘量不要用手直接強力拉扯，否則吸盤可能會越拉越緊。（Getty Images）

緊急處理方法是在水蛭叮咬部位的四周輕輕拍打，使其因震動而鬆開吸盤自行掉落；用指甲、銀行卡或類似的扁平物體，貼着皮膚推水蛭的頭部（較狹長的一端），使其吸盤脱落，再撬開另一端的吸盤，將水蛭扔掉。

水蛭一般是無毒的，流血是被咬的主要表現，但傷口有感染可能，所以消毒最重要，可以使用碘伏、酒精等處理傷口。如果不慎被水蛭咬傷，最安全的方式是儘快就醫，針對咬傷部位不同，選擇最優的處理方式，安全且完整地取出水蛭，並對傷口進行處理，以免造成殘留或感染等併發症。

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