美德州男疑自動駕駛Tesla撞民居　屋內76歲婦身亡家屬提告｜有片

綜合美媒報道，美國近日發生一宗致命交通意外，一輛特斯拉據報在自動駕駛模式下以每小時約113公里的速度撞向德州（Texas）的一戶民宅，導致一位76歲的老婦不幸身亡。老婦的家人已向特斯拉和肇事男司機提告。



不幸離世老婦的家人提供特斯拉撞向他們住所的閉路電視畫面：

據《紐約郵報》報道，從老婦家人提供的閉路電視畫面可見，一輛特斯拉汽車6月19日（上周五）在一條民居道路上疾馳而過，隨後突然轉向，撞向一戶人家門前的草坪，直接撞進了磚砌的大屋。

門鈴攝錄機拍下的影片顯示，這輛車並沒有駛入車道，而是猛烈地撞向房屋前牆，撞擊力之大甚至深深地嵌入了屋內。當時，76歲的阿維拉（Martha Avila）正在屋內整理購買的食品雜貨。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）6月24日（周三）表示，將對德州凱蒂市（Katy）的特斯拉Model 3高速撞入民居的事故展開調查。

23日（周二）提交的一份訴狀表示，特斯拉應為阿維拉的死亡承擔責任，理由是該公司存在嚴重疏忽，且未能就其自動駕駛系統（Autopilot）和完全自動駕駛系統（Full Self-Driving）的缺陷發出警告。

死者阿維拉的女兒珍妮花（Jennifer Barbour）與丈夫巴伯（Justin Barbour）表示，6月19日，特斯拉Model 3的男司機巴特勒（Michael Butler）曾告訴執法部門，他在駕駛特斯拉撞入阿維拉家門牆前啟用了自動駕駛功能，阿維拉最終被壓在牆內。

阿維拉其後在附近一間醫院去世。巴伯表示，他也受了傷。

據路透社報道，這宗在德州哈里斯縣（Harris County）州法院提出的訴訟，要求特斯拉賠償超過100萬美元（約780萬港元），並要求支付懲罰性賠償金，以彌補其「對造成嚴重人身傷害的重大風險漠不關心」的行為。

哈里斯縣警長辦公室在聲明中表示，司機稱事發時他正使用自動駕駛輔助系統。

馬斯克回應特斯拉撞向民居事故：

在事故發生後，全球首富馬斯克（Elon Musk）曾在網上表示：「這完全說不通，FSD（完全自動駕駛）一般在民居街道只會緩慢行駛，而這卻是一宗高速撞車意外」

特斯拉人工智能軟件副總裁Ashok Elluswamy其後則發文指：「這名司機在民居區內將油門踩到底，手動接管了自動駕駛功能。」

據美國ABC7News報道，代表死者家屬的律師阿德金斯（Chris Adkins）對上述言論表示質疑：「在我看來，特斯拉的聲明有點可疑，因為他們聲稱在碰撞過程中，駕駛的油門一直踩到100%，直到車輛停止甚至更久。如果真的是這樣，那麼男司機的腳應該從頭到尾都踩在油門上，直到車輛完全停止。如果真是這樣，他的腿應該已經骨折了。」

該訴訟要求特斯拉保存肇事車輛的黑盒資料、自動駕駛系統資料和車內鏡頭錄影。