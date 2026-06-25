漢坦病毒｜世衛：疫情最快7月2日結束　累計3死13確診

世界衛生組織（WHO）6月24日宣布，引起全球關注的漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，假如後續再無新增個案，將於7月2日正式結束。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於日內瓦記者會通報，本輪疫情累計確診13宗、3人死亡，疫情態勢整體受控。



譚德塞周三表示：「除54名密切接觸者外，其餘密切接觸者均已完成隔離期，其餘密切接觸者計劃於7月2日前完成隔離期。」

2026年5月18日，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪停靠荷蘭鹿特丹港，當局正準備採取隔離措施。 （Reuters）

漢坦病毒由嚙齒動物攜帶，可透過接觸動物體液、排泄物傳播，易引發重症甚至死亡。本輪疫情源於荷蘭籍郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），該船4月從阿根廷出發，遊訪南大西洋多個島嶼，航程中接連出現乘客染病死亡案例引發全球關注。自5月2日疫情上報世衛後，全球累計排查出650餘名接觸者。

世衛表示將持續聯合各地當局溯源調查，把病毒樣本送至瑞士生物中心存檔研究，為後續診斷、治療及疫苗研發築牢基礎。