漢坦病毒｜美國科羅拉多州一宗死亡病例　本地感染與爆疫郵輪無關

美國媒體5月18日報道，科羅拉多州（Colorado）發現一宗本地感染漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）死亡病例，病人與爆發疫情的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）無關。



2026年5月18日，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪停靠荷蘭鹿特丹港，當局正準備採取隔離措施。 （Reuters）

科州衛生部門15日發聲明稱，死者為道格拉斯縣（Douglas County）一名成年居民。初步調查顯示，其感染或與接觸當地嚙齒動物有關。目前公眾感染風險仍然較低，相關調查仍在進行中。

該聲明未提供患者死亡及確診日期，但指該州於春夏季不時有漢坦病毒感染個案，接觸囓齒動物是最常見的來源。衛生部門提醒，民眾避免接觸嚙齒動物，包括其尿液、糞便、唾液和築巢材料，以降低感染風險。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，科羅拉多州從1993年到2023年間，共錄得約121宗漢他病毒病例。