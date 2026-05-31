漢坦病毒｜涉疫郵輪完成消毒後獲准復航　料6.13起恢復既定航程

荷蘭衞生部門5月29日對早前爆發漢坦病毒（Hantavirus，另譯漢他）疫情、目前完成全面清潔消毒的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）進行最後檢查後，於翌日批准船隻再次出海。該船預計於6月13日起恢復既定航程。



法媒報道，荷蘭衞生部門表示，「洪迪厄斯號」經消毒後，在公共衞生方面再無禁止其出海的理由。

2026年5月18日，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪停靠荷蘭鹿特丹港，當局正準備採取隔離措施。 （Reuters）

郵輪擁有者泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）此前表示，「洪迪厄斯號」在檢查結束後將會離開荷蘭鹿特丹港，並從6月13日起恢復既定航程。

該郵輪原定從阿根廷駛往非洲國家佛得角，但因船上爆發漢坦病毒疫情，造成三名乘客死亡，航程被迫中斷。

2026年5月18日，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪停靠荷蘭鹿特丹港，當局正準備隔離措施。 （Reuters）

郵輪其後赴西班牙，讓多數乘客下船並搭專機返回各自國家，接着再赴鹿特丹，讓餘下的船員離開，以及讓專業清潔公司人員登船進行徹底消毒。