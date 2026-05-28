漢坦病毒｜西班牙新增1宗確診至13宗　患者是爆發疫情郵輪乘客

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月27日（周三）表示，漢坦病毒（Hantavirus）的確診病例已增至13宗。



據路透社報道，譚德塞在網上發文表示：「西班牙新增一宗病例，患者均屬於郵輪的隔離乘客，這讓病例總數達到13宗。」

譚德塞在網上發布有關漢坦病毒病毒的最新資訊：

譚德塞指，13宗個案裏面其中3人死亡，但自5月2日以來並沒有新增死亡病例。

譚德塞表示：「疫情情況依然穩定。患病乘客正在接受必要的治療，其他乘客仍在隔離中。」

據報道，過去兩星期，所有剩餘的乘客、船員及醫務人員都已離開爆發疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。

2026年5月11日，西班牙特內里費島（Tenerife），受漢坦病毒疫情影響的「洪迪斯號」（MV Hondius）郵輪停泊在格拉納迪利亞-德阿沃納港（Port of Granadilla de Abona）。（Reuters）

報道指，漢坦病毒是一種由囓齒動物傳播的病毒，可以感染人類並導致疾病。世衛組織估計，全球每年約有1萬至10萬例人類感染病例，不同病毒株的嚴重程度各不相同。