世衛：我們身處危險分裂時代　漢坦病毒和伊波拉疫情只是最新危機

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，致命的漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）和伊波拉（埃博拉/Ebola）疫情只是這個「危險且分裂」時代的最新危機。



法報道，譚德塞周一（5月18日）在日內瓦舉行的第79屆世界衛生大會（WHA）開幕式，談到了剛果民主共和國（DR Congo）爆發的新一輪伊波拉疫情和「洪迪厄斯號」（MV Hondius）遊輪暴發罕見的漢坦病毒疫情。

譚德塞告訴來自世界各地的衛生部長和高級代表，這兩次疫情「只是我們這個動盪世界中的最新危機」。

他說：「從戰爭衝突到經濟危機，再到氣候變化和援助被削減，我們正生活在一個艱難、危險和分裂的時代。」

譚德塞預計周二（5月19日）上午將在為期一週的世界衛生大會發表主旨演講，詳細闡述這些風險。

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在世界衛生大會開幕式講話的西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）說：「保護他人就是保護我們自己。沒有一個國家可以置身事外。」

桑切斯還說：「捍衛常理如今被視為一種反叛，自私自利主義大流行令人感嘆。」

全場為他的言論起立鼓掌。

上周，西班牙允許爆發漢坦病毒疫情的洪迪厄斯號遊輪，在西班牙加那利群島（Canary Islands）靠岸疏散乘客和船員，贏得了廣泛的讚譽。

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瑞士衛生部長鮑姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）在致辭時說，世衛組織的預算被削減約21%，將近10億美元（約78.3億港元），導致數百個工作崗位被裁撤，一些項目被縮減。

她說：「世衛組織不得不在緊急情況下進行深化改革，而且做到了。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】