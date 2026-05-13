特朗普訪華隨行名單曝光　16名CEO包括馬斯克、庫克與黃仁勳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於本港時間5月13日（周三）晚上抵達北京，展開其訪華行。據白宮官員透露，16間美國知名企業的CEO將會陪同特朗普訪華，其中包括蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）及英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳。



據美媒報道，特朗普12日（周二）已啟程前往北京，將於14日（周四）與中國國家主席習近平主席舉行會晤。除伊朗問題外，預計兩位領導人還將討論貿易和人工智能等議題。

以下是陪同特朗普訪華的美國企業CEO名單：

馬斯克

特斯拉和SpaceX的行政總裁馬斯克曾領導特朗普政府的「政府效率部」（DOGE），直到2025年春季離職。這個備受爭議的臨時機構於2025年11月正式關閉。

馬斯克同時擁有社交平台X，2025年夏天曾與特朗普爆發了一場激烈的口水戰。馬斯克在沒有任何證據的情況下聲稱，政府隱瞞了總統與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。馬斯克最終表示，他後悔在X上發表的一些有關特朗普的言論。

此後，馬斯克將精力重新投入到經營電動車品牌特斯拉。特斯拉在中國有大量業務，馬斯克也曾多次造訪中國。

庫克

庫克在蘋果任期即將結束之際，依然忙碌不已。庫克4月宣布，他執掌這間科技公司15年的歷程將於9月1日結束，屆時他將把行政總裁的職責移交給蘋果硬件工程主管特納斯（John Ternus）。在庫克擔任行政總裁期間，蘋果市值在iPhone推動的繁榮時期飆升超過3.6萬億美元。庫克將繼續留任董事長。

2026年1月9日，美國加州洛杉磯，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（American Film Insitute，AFI）的頒獎午宴。（Reuters）

蘋果對海外製造的高度依賴要求庫克精通政治和外交，尤其是在特朗普兩屆總統任期內對中國發動貿易戰期間。在說服特朗普將iPhone和其他產品排除在第一任期關稅之外後，庫克在本屆政府時期面臨更嚴峻的挑戰。

特朗普2025年回歸白宮後，一方面堅持要求蘋果將iPhone的生產從中國轉移到美國，另一方面又對iPhone徵收了部分關稅。但庫克仍然設法將費用降到最低，他將銷往美國市場的iPhone的生產轉移到印度，並在承諾蘋果將在特朗普第二任期內向美國投資6000億美元後贏得了一些豁免。

黃仁勳

早前有報道指，英偉達行政總裁黃仁勳並未獲邀與特朗普一同訪華，一位知情人士告訴CNBC，特朗普在看到媒體報道黃仁勳缺席代表團後，致電黃仁勳，邀請他一同前往。

2026年5月4日，美國加州，英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在一個公開場合發表講話。（Reuters）

據路透社報道，黃仁勳被看見搭乘空軍一號，將與特朗普一同訪華。

奧特伯格（Kelly Ortberg）

奧特伯格於2024年出任波音公司行政總裁。他上任後，波音公司正面臨法律、監管和生產方面的許多問題，以及日益嚴重的財務困境，因此他一直致力於推動波音的復甦。

一年前，奧特伯格表示，他預計中美貿易戰不會阻礙波音的財務復甦，也不會影響波音實現向中國航空企業交付客機的目標，儘管這些航空公司當時曾拒絕接收波音飛機。

為報復特朗普將中國製產品的關稅提高至145%，北京於2025年4月將美國商品的進口關稅提高至125%。中國的關稅將使波音公司的客機成本增加一倍以上，而波音公司目前的客機售價高達數千萬美元。

2026年1月7日，美國華盛頓州西雅圖，波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）在波音機場出席活動並發表講話。（Reuters）

波音一直在與中國就一項潛在的大宗客機銷售進行談判，外界關注特朗普此行是否能夠為波音在中國促成一宗大交易。

其餘訪華CEO及企業高層名單：

1. 貝萊德集團（Blackrock）董事長兼行政總裁 芬克（Larry Fink）

2. 黑石集團（Blackston）董事長、行政總裁兼聯合創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）

3. 嘉吉（Cargill）董事長兼行政總裁賽克斯（Brian Sikes）

4. 花旗集團董事長兼行政總裁范潔恩（Jane Fraser）

5. 高意公司（Coherent）行政總裁安德森（Jim Anderson）

6. 通用電氣航空公司（GE Aerospace）董事長兼行政總裁卡爾普（H. Lawrence Culp）

7. 高盛集團（Goldman Sachs）董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）

2025年10月3日，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）出席意大利科技週並發表講話。（Getty）

8. 因美納公司（Illumina ）行政總裁泰森（Jacob Thaysen）

9. 萬事達卡（Mastercard）行政總裁孟軻（Michael Miebach）

10. 美光科技（Micron）董事長、行政總裁梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）

11. 高通公司（Qualcomm）總裁兼行政總裁阿蒙（Cristiano Amon）

12. Visa公司行政總裁麥金納尼（Ryan McInerney）

13. Meta公司總裁兼副董事長麥考密克（Dina Powell McCormick）