霍爾木茲海峽通航量恢復至戰前近6成水平　油價同步回落

據標普全球能源公司（S&P Global Energy）6月25日報告，本月累計有551艘船舶通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），船舶日均通航量已恢復至衝突前水準的約57%，其中6月24日共有78艘通過，創下伊朗戰爭爆發以來單日最高通航記錄。目前，原油價格已回落至戰前水準。



報告稱，近期駛離霍爾木茲海峽的船舶不僅包括因衝突而長期滯留的船舶，也包括近期進入的船舶，反映出航運活動初步正常化跡象。不過，海峽通航量回升態勢能否持續仍有待觀察，相關協議仍需進一步鞏固和實施。

2026年6月26日，原油價格回落至每桶70美元左右，接近戰前水準。（Trading Economics）

有分析指，通航量回升與阿曼和國際海事組織23日宣布啟用海峽南部航道相關，推薦的航道分別是伊朗一側的霍爾木茲海峽北部航道以及阿曼一側的南部航道。

當時，伊朗伊斯蘭革命衛隊要求船舶「僅在伊斯蘭革命衛隊許可下沿指定航線通行」，並警告未經許可通行或偏離指定航線「將承擔後果」。據新華社報道，在24日，33艘船舶使用了新航道。