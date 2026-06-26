新加坡永居華籍男新冠期間稱赴中國讀書逃兵役　遭撤PR罰5.5萬元

在11歲時獲得新加坡永久居民權（PR）的中國籍男子，在17歲時，選擇離境而沒登記入伍服役，之後又沒按政府要求會新加坡新報到，因此被褫奪永久居民權，2025年再入境新加坡時遭逮捕，周四（6月25日）承認兩項控罪，被判罰款9000新元（約5.5萬港元）。



來自中國、現年23歲的男子尤家豪（You Jiahao）面臨4項牴觸國民服役徵召法令的指控，25日承認其中2項，另外2項指控被法院納入考慮範圍。

2014年1月，尤家豪11歲時，獲得新加坡永久居民身份，在歐南中學（Outram Secondary School）就讀至中四。

2016年3月，尤家豪13歲時，新加坡政府發送一份出境許可（Exit Permit）通知信至尤嘉豪最後登記的地址，告知他從現在開始就必須遵守《徵兵法》出國准證的相關規定。

2020年8月，17歲時，尤嘉豪離開新加坡。當時正是新冠疫情的高峰期。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2020年11月11日，旅客在新加坡樟宜機場等候他們的航班。（Getty）

2021年4月8日，彼時尤嘉豪已18歲，新加坡政府把登記國民服役的通知書發送到他的的住址，要求他在2021年5月31日前登錄國民服役網站完成兵役登記，不過他並沒有這麼做。政府發現他離開新加坡後，2021年8月對其發出通緝令。

2022年7月，19歲時，尤嘉豪通過電子郵件聯繫新加坡中央人力局（CMPB），申請更新他的再入境准證。他承認自己有義務回到新加坡服兵役，但他要求延期至在中國畢業後才回新加坡服役。

新加坡政府回覆尤嘉豪，指他已觸犯國民服役徵召法令，不僅沒有登記服兵役，還在沒有出國准證的情況下離境，要求他回新加坡報到。但尤嘉豪並沒有因此返回新加坡，移民與關卡局（ICA）隨後於同年8月1日撤銷他的永久居民權。

2025年3月27日，尤嘉豪嘗試入境新加坡，在樟宜機場遭逮捕。

檢方稱，他在無有效出境許可的情況下，在新加坡境外停留1年11個月零6天，請求法院判處至少9,000新元罰款，違規時間之所以僅略低於觸發監禁期限的2年門檻，是因為移民與關卡局2022年做出撤銷其永久居民身份的決定，從此，他不再受《徵兵法》約束，也就不再有服役義務。

尤嘉豪在庭審中沒有請律師。在減輕處罰的陳述中，他通過翻譯表示自己知道錯了，「我並非有意逃避服役義務。當時正值疫情期間，我不得不回中國，無法返回新加坡。」

他還說：「我原以為在大學畢業後才需要服役。無論如何，我已意識到自己的錯誤，並返回新加坡處理此事」。尤嘉豪目前已全額繳納罰款。