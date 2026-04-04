當台灣「王子」逃兵役　丹麥年僅18歲公主步兄長後塵從軍

台灣演藝圈深陷「閃兵」風暴，檢警自去（2025）年連番大規模搜索，至今已查獲包含王大陸、邱勝翊（王子）、陳柏霖、修杰楷及薛仕凌等19名知名男星，涉嫌以假病歷逃兵。然而，在台灣男星想方設法躲避義務之際，丹麥王室卻宣布年僅18歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）將於今年8月起，正式展開長達11個月的軍旅生涯。



丹麥公主高中畢業即入伍

左：丹麥伊莎貝拉公主（Princess Isabella）。（Getty Images）

丹麥皇室3月31日在IG發聲明指出，國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）與瑪麗王后的18歲女兒伊莎貝拉公主，將在完成高中學業後，於8月開始服兵役。

殿下將於高中畢業後，前往斯勞厄爾瑟（Slagelse）的皇家近衛騎兵團（Guard Hussar Regiment）服役。公主將成為首批服役11個月的人員之一。

她的哥哥、丹麥王儲克里斯蒂安（Crown Prince Christian）也曾在該兵營服役。

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丹麥擴大徵兵制 女性首度納入抽籤

綜合英國廣播公司（BBC）與美媒報道，在面對俄羅斯與美國的威脅下，丹麥積極擴充軍備人數，並修改了長期以來僅針對18歲以上體格健全男性實施的徵兵制度。

過去，丹麥軍隊名額會先由男女志願役填補，不足數額再由僅限男性的抽籤系統補齊。但自2025年7月起，年滿18歲的女性首度被納入徵兵抽籤對象，且男女的服役期皆從原本的4個月大幅延長至11個月。

即將於4月21日歡慶19歲生日的伊莎貝拉公主，將是這項擴大徵兵計畫首批入伍的梯次之一。新制預計將在2033年前，將每年服役的人數提升至6500人，而國王與王后最年幼的孩子們，未來同樣也可能面臨徵召。

台灣「閃兵集團案」延燒 19男星涉案被捕

相較丹麥公主，台灣演藝圈近日卻爆出集體逃兵役的醜聞。新北地檢署自2025年起擴大偵辦「閃兵集團案」，查出多名藝人涉嫌花費數十萬甚至百萬元（台幣，下同），透過偽造高血壓、心臟病等不實醫療診斷證明來規避兵役。

4月1日，台灣藝人「王子」邱勝翊因偽造高血壓醫療診斷證明規避兵役被捕。（IG@prince_pstar）

截至今年4月初，檢警已發動第4波搜索，共計19名男藝人涉案。其中包含去年2月首波遭逮的王大陸，後續接連遭約談或起訴的陳零九、威廉、修杰楷、陳柏霖、坤達等人，以及去年底主動自首、日前剛被起訴的金鐘視帝薛仕凌。

就在4月1日，警方再度拘提了剛捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波的「王子」邱勝翊，他向檢警坦承花費33萬元佯裝高血壓，訊後被裁定以50萬元交保。

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