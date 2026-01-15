烏克蘭新防長首揭軍隊危機：20萬士兵擅離職守　約200萬人逃兵役

烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）1月14日首度自揭烏克蘭軍隊存在嚴重問題，他在國會稱估計有20萬名士兵擅離職守（absent without official leave），又談到另有約200萬人因逃避兵役被「通緝」。



烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）2025年1月14日在國會自揭烏克蘭軍隊存在的問題（Reuters）

烏軍在前線面臨困境，士氣低落和逃兵率高的傳言甚囂塵上，根據該國法律，18至60歲男性需在軍隊登記，25至60歲男性需接受動員，且23至60歲符合服兵役條件的男性禁止離境，但已有數以萬人非法逃離。

2023年11月4日，在烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，一名烏克蘭士兵在裝甲車上自拍。（Reuters）

費多羅夫是國家史上最年輕國防部長，下週將滿35歲。他此前擔任副總理兼數碼轉型部長，任職期間成功協調多項事務，包括烏無人機作戰計劃等。他表示烏人力資源問題突顯技術進步重要性，「機械人（robot）愈多，損失就愈少；技術愈先進，死亡就愈少。」

2026年1月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）（左）與新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在烏克蘭基輔會面時握手。（Reuters）

據他所指，目前該國有500家公司生產無人機，200家企業生產干擾設備，還有20多家私人導彈生產商。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，一方面在徵兵動員方面需「更廣泛改革」（broader changes），另外加強軍隊技術實力將是費多羅夫履新首要任務之一。