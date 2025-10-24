德國福士汽車稱中國安世晶片禁令或致停產 荷蘭首相向默茨解話
撰文：王海
荷蘭政府早前以憂慮知識產權問題，接管由中資持有的汽車晶片供應商安世（Nexperia）。中國政府其後向安世晶片實施出口禁令。消息一出，德國福士汽車（Volkswagen）警告，供應鏈問題可能會導致其停產。荷蘭首相迪克舒夫表示，他在歐盟峰會期間向德國總理默茨（Friedrich Merz）解釋為何向安世採取行動。
荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）10月23日（周四）表示，荷蘭接管中國晶片生產商安世並非「針對中國的措施」。
隨着晶片生產商日漸成為地緣政治緊張局勢的焦點，荷蘭官員於9月底引用冷戰時期的一項法律，以國家安全憂慮為由，臨時接管了安世。
安世其後表示，北京方面自10月4日起已禁止其從中國出口某些商品。
斯霍夫在布魯塞爾會見歐盟領導人討論貿易問題前對記者表示：安世的問題在於其行政總裁的管理不善，這才是問題所在，這並非針對中國的措施。」
歐洲汽車生產商早前警告，北京與安世之間的爭端可能導致歐洲汽車生產線停產。
德國汽車工業協會（VDA）近日表示，如果晶片供應中斷問題不能迅速解決，中荷圍繞安世的爭端可能導致「近期產量大幅受限」。 VDA是德國汽車業的主要遊說團體。
福士汽車發言人表示，雖然安世並非福士的直接供應商，但部分福士的汽車零件需要用到安世的零件。鑑於現時形勢的變化，福士不能排除對生產造成短期影響的可能性。
斯霍夫在布魯塞爾出席歐盟峰會期間，向德國總統默茨說明情況：「我只是解釋了一下（情況）。之前有很多誤解。所以我說，這次行動是專門針對那位不守規矩的（安世）行政總裁。」斯霍夫並補充說，在他的解釋之後，大家「對荷蘭的做法有了更多的理解」。
