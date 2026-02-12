歐盟豁免福士中國製SUV關稅　中國商務部：期待更多中企達成協議

中國商務部發言人何亞東2月12日表示，中國期待更多電動車製造商與歐盟就最低價格達成協議，此舉緩和此前對企業單獨與歐盟談判的批評，為中歐汽車貿易合作釋放積極訊號。



何亞東在例行新聞發布會上，被記者問及中國商務部是否支持電動汽車製造商與歐盟進行逐案協商。

他表示，此前，中歐雙方經多輪磋商，在世貿組織規則框架下，實現電動汽車案「軟着陸」，受到國際社會、中歐產業等各界普遍歡迎。

根據磋商共識，中歐雙方支持中國電動汽車企業用好價格承諾，歐方為此專門發布了雙方磋商後形成的指導文件，並承諾秉持非歧視原則，客觀公正地進行評估。

中國商務部發言人何亞東召開例行新聞發布會。（商務部網站）

中歐汽車產業深度融合、互利共贏。希望歐方切實落實中歐領導人會晤重要共識和案件磋商成果，期待愈來愈多的中國企業與歐方就價格承諾達成一致。中方願與歐方繼續保持對話溝通，為中歐產業發展營造開放、穩定的市場環境。

路透社報道，此前一天，歐盟委員會批准福士汽車旗下Cupra品牌申請，豁免其中國製造的Tavascan SUV車型進口關稅，以換取雙方商定的最低價格和銷售配額。

這是自2024年歐盟對中國電動車加徵最高35.3%關稅以來，首次對單一車型給予豁免。據中國駐歐盟商會透露，多間中國車企正籌備申請類似協議，但部份企業擔憂審批需披露大量商業資訊。

圖為福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）旗下CUPRA車展，於2025年1月10日在比利時布魯塞爾展出CUPRA Tavascan（SUV）Bron與Formentor車型。（Getty）

此次豁免開創「最低定價+配額」模式，福士汽車承諾在歐投資電動車項目。路透社指，隨着中國1月汽車銷量下滑，及美印市場受阻、在日本銷量較少，歐洲市場對中國車企愈發重要。